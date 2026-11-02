Presidio perpetuo para hombre que mató a su hermano, a su cuñada embarazada y a su sobrina de 10 años en Río Bueno

02 nov. 2026 - 15:33 hrs.

¿Qué pasó?

Francisco Uribe Obanda fue condenado a presidio perpetuo calificado por asesinar a su hermano, a su cuñada embarazada de cuatro meses y a su sobrina de 10 años en Río Bueno, región de Los Ríos.

La sentencia se dio a conocer este lunes, luego de que el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia lo declarara culpable el 20 de octubre de tres homicidios calificados consumados, un homicidio simple en grado de tentativa y amenazas condicionales.

El triple crimen en Río Bueno

Los hechos ocurrieron entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de marzo de 2024, en una vivienda del sector de Cayurruca.

Según se acreditó durante el juicio, Uribe ingresó al inmueble y atacó con un arma blanca a su hermano, a su cuñada, quien tenía cuatro meses de embarazo; y a su sobrina de 10 años.

El motivo detrás del ataque

Una cuarta persona que se encontraba en la vivienda también fue atacada, pero logró sobrevivir. Su testimonio fue clave para reconstruir cómo ocurrieron los hechos.

Durante el juicio se estableció que Uribe planificó el ataque. La motivación habría estado relacionada con su despido de la óptica de propiedad de su hermano, donde ambos trabajaban.