Corte de Apelaciones ratifica sobreseimiento definitivo de Sergio Jadue por delitos tributarios en Chile

21 oct. 2026 - 15:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un portazo definitivo a las intenciones de la Fiscalía y del Servicio de Impuestos Internos (SII) dio la Corte de Apelaciones de Santiago, tras confirmar el sobreseimiento definitivo del expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sergio Jadue, en la causa que enfrentaba en Chile por delitos tributarios y declaración indebida de impuestos.

La resolución fue adoptada de forma unánime por la Undécima Sala del tribunal de alzada, integrada por la ministra Romy Rutherford Parentti, el ministro suplente Fernando Guzmán Fuenzalida y el abogado integrante Sebastián Perelló Enrich, ratificando la sentencia emitida el pasado 28 de julio por el 13° Juzgado de Garantía de Santiago.

La decisión de la justicia y los argumentos del fallo

En el documento judicial con fecha de este miércoles 21 de octubre de 2026, el tribunal de alzada desestimó las apelaciones presentadas por el Ministerio Público y el SII, determinando mantener el cierre de la causa al compartir los fundamentos jurídicos de primera instancia que establecieron la prescripción de la acción penal por haber transcurrido más de diez años desde la comisión de los hechos investigados.

"Por compartir los argumentos de la decisión en alzada y atendido lo dispuesto en los artículos 253 y 370 del Código Procesal Penal, se confirma la resolución apelada de veintiocho de julio del año en curso (...) que decretó el sobreseimiento definitivo respecto del imputado Sergio Elías Jadue Jadue", sostiene la resolución oficial de la Corte de Apelaciones.

De esta manera, la causa judicial tramitada en Chile contra el exdirigente deportivo queda oficialmente cerrada.

Su situación judicial en Estados Unidos

Con esta resolución, Sergio Jadue queda libre de cargos penales en el territorio chileno respecto de esta investigación tributaria. No obstante, el exmandamás del balompié nacional se mantiene radicado en Miami, Estados Unidos, país al que arribó a fines de 2015 tras transformarse en colaborador eficaz de la justicia norteamericana en el marco del escándalo de corrupción internacional conocido como FIFA Gate.

En Norteamérica, Jadue reconoció su responsabilidad en delitos de conspiración para cometer fraude y recibir sobornos vinculados a los derechos de transmisión de torneos sudamericanos. Pese a haber asumido su culpabilidad, la lectura de su condena definitiva en los tribunales de Nueva York ha sido postergada en 16 ocasiones y continúa pendiente.