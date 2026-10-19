Cambian cautelares de Camilo Huerta: Deja arresto domiciliario total pero queda con firma mensual y arraigo nacional

19 oct. 2026 - 13:40 hrs.

¿Qué pasó?

Camilo Huerta quedó con firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados, luego de que se modificaran las medidas cautelares que debía cumplir en el marco de la causa judicial que enfrenta.

De esta manera, el exchico reality dejó atrás el arresto domiciliario total, aunque deberá continuar sujeto a restricciones mientras avanza el procedimiento judicial.

Durante la audiencia, su defensa solicitó además que la firma fuera trimestral y que se levantara el arraigo nacional, petición que buscaba facilitar sus actividades laborales fuera de Chile. Sin embargo, el tribunal no acogió estas solicitudes.

Camilo Huerta deja el arresto domiciliario total

Con la modificación de las medidas cautelares, Huerta ya no deberá permanecer bajo arresto domiciliario total y, en su lugar, tendrá que cumplir con firma mensual.

No obstante, el tribunal mantuvo otras dos restricciones: el arraigo nacional, que le impide salir del país, y la prohibición de comunicarse con otros imputados de la causa.