"Esto no iba a llegar a ninguna parte": Paula Pavic confirma quiebre con Camilo Huerta

17 oct. 2026 - 14:14 hrs.

Paula Pavic confirmó que su relación con Camilo Huerta llegó a su fin, luego del intenso romance que ambos protagonizaron en el reality de Canal 13. En declaraciones recogidas por Las Últimas Noticias (LUN), la exparticipante explicó los motivos que la llevaron a tomar distancia del entrenador personal, con quien mantuvo una relación tras el término de las grabaciones.

Según consignó el citado medio, la pareja continuó su romance después de abandonar el programa e incluso Huerta conoció a los hijos de Pavic. Sin embargo, la relación comenzó a cambiar cuando ella regresó a Estados Unidos, donde vive junto a sus cinco hijos.

Pavic reconoció que la decisión de terminar no fue sencilla, especialmente porque inicialmente se sintió culpable por querer estar sola. No obstante, aseguró que la relación no tenía un futuro claro debido a las diferencias en sus proyectos de vida.

Paula Pavic explicó por qué terminó con Camilo Huerta

De acuerdo con LUN, Pavic contó que, mientras Huerta permanecía en Chile, ambos intentaron mantener la relación y conversar sobre lo que ocurriría una vez que ella regresara a Estados Unidos.

“Esto no iba a llegar a ninguna parte, él no puede vivir allá (en EE.UU.), yo no sé si voy a vivir acá, ¿qué iba a hacer él allá?”, reflexionó la empresaria, según publicó el diario.

La exparticipante también explicó que, al principio, creía que todo estaba resuelto y que la relación podía funcionar. Sin embargo, cuando volvió a Estados Unidos y debió retomar sus responsabilidades familiares, comenzó a dimensionar las dificultades que enfrentaban.

En ese contexto, reconoció que le costó tomar la decisión de terminar, ya que se sentía responsable por querer estar sola. Pese a ello, consideró que todavía no estaba preparada para una relación seria ni para mantener un vínculo a distancia.

Descartó que Camilo Huerta la haya dejado sola

En la entrevista publicada por LUN, Pavic también se refirió a cómo Huerta manejaba las dificultades de la relación y aclaró que su decisión no estuvo motivada por comentarios de terceros.

“Me pregunté ¿por qué debo hacerme responsable de otra persona?”, señaló, al explicar que ambos habían conversado sobre sus respectivas situaciones personales.

Asimismo, aseguró que la relación no terminó en medio de una pelea y que ambos mantienen una buena comunicación, aunque ya no están juntos como pareja: “Esto no iba a llegar a ninguna parte”, reiteró Pavic, al referirse a las dificultades para proyectar una vida en común.

Paula Pavic negó que Huerta buscara contactos para trabajar en Estados Unidos

Otro de los puntos que abordó la empresaria fue la versión de que Huerta habría intentado establecer contactos para conseguir trabajo en Estados Unidos.

Según consignó LUN, Pavic descartó esa posibilidad y explicó que nunca tuvieron conversaciones concretas sobre planes laborales o una eventual mudanza del entrenador personal: “Él iba a verme unos días y después ver qué pasaba, pero en realidad no teníamos planes concretos de nada”, afirmó.

Finalmente, la empresaria sostuvo que actualmente se encuentra enfocada en su proceso personal y en decidir qué quiere hacer con su vida, mientras mantiene el contacto con Huerta, pero sin retomar la relación sentimental.

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