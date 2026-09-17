Un "18" en casa: Camilo Huerta seguirá con arresto total por agenda del tribunal, mientras otros imputados están libres

17 sept. 2026 - 11:46 hrs.

Una paradójica situación se produjo en la investigación de la denominada Operación Imperio Ámsterdam. Mientras los principales imputados que quedaron inicialmente en prisión preventiva consiguieron recuperar su libertad, el exchico reality Camilo Huerta deberá continuar bajo arresto domiciliario total, al menos, hasta octubre.

Huerta fue uno de los investigados que durante la audiencia de formalización se allanó a la cautelar solicitada en su contra. Sin embargo, ahora no podrá discutir anticipadamente una eventual modificación debido a la falta de disponibilidad en la agenda del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

El problema quedó reflejado en una resolución dictada el 16 de septiembre. Las defensas de otros 20 imputados presentaron recursos de reposición para intentar adelantar la revisión de sus medidas cautelares, pero el tribunal rechazó sus solicitudes.

“Atendida la disponibilidad de agenda del Tribunal, no ha lugar a lo solicitado”, resolvió la jueza Ximena Rivera.

La decisión alcanza a Andrés Gómez Echeverría, Vicente Rebolledo Márquez, Nicolás Blaschenco Hernández, Almaria González de Moncayo, Karen Athens Torres, Erick Ruhl Peña, Simón Unda Athens, Gino Athens Garcés y Carla Rivera Cárdenas.

En la nómina también aparecen Juan Camilo Trujillo Astudillo, Catalina Silva Fuentes, Christian Ossa Rodríguez, Cristóbal Risco Rodríguez, Agustín Saavedra Tagle, Raúl Bravo Novoa, Cristian Villegas Villarroel, Ignacio Toledo Vilches, Valeska Frías Aldunate y Juan Pablo Astorga Rodríguez.

La falta de espacio en la agenda judicial implica que quienes aceptaron quedar bajo arresto domiciliario durante la formalización deberán continuar cumpliendo sus respectivas cautelares hasta que el tribunal pueda revisarlas en octubre.

Los que estuvieron presos recuperaron su libertad

La situación contrasta con lo ocurrido con los imputados que originalmente quedaron en prisión preventiva. Sus defensas recurrieron ante tribunales superiores y consiguieron revertir la medida más gravosa, por lo que actualmente están en libertad y cumplen cautelares de menor intensidad.

De esta manera, quienes se opusieron a la prisión preventiva y recurrieron contra la decisión lograron abandonar la cárcel antes de que Huerta y los demás imputados que se allanaron al arresto domiciliario puedan discutir una eventual rebaja de sus medidas.

En el caso de Camilo Huerta, el tribunal había resuelto mantenerlo bajo arresto domiciliario total. La medida continuará vigente, pese a que otros de los principales investigados ya consiguieron dejar atrás la prisión preventiva.

La Operación Imperio Ámsterdam indaga presuntos delitos asociados al funcionamiento de dispensarios de cannabis. La investigación ha enfrentado distintos reveses judiciales tras la formalización, entre ellos la revocación de las prisiones preventivas decretadas inicialmente contra algunos de sus principales imputados.

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