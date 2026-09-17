Tottus adelanta su cierre este 17 de septiembre: ¿A qué hora dejará de atender?

17 sept. 2026 - 11:12 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves 17 de septiembre será la última jornada para realizar compras en supermercados antes de los feriados irrenunciables de Fiestas Patrias. Por este motivo, las principales cadenas del país modificarán sus horarios habituales y adelantarán el cierre de sus locales.

En el caso de Tottus, sus supermercados tendrán un horario especial durante esta jornada y cerrarán a las 19:30 horas, de acuerdo con la información publicada para Fiestas Patrias 2026. Sin embargo, algunos locales podrían presentar diferencias en su hora de cierre, por lo que se recomienda revisar la información de la sucursal correspondiente.

Así, quienes todavía tengan compras pendientes para las celebraciones deberán considerar este horario y evitar dejar la visita para última hora.

¿A qué hora cierra Tottus este 17 de septiembre?

Los supermercados Tottus tendrán un cierre anticipado este jueves 17 de septiembre, con atención hasta las 19:30 horas como horario informado para la cadena.

No obstante, existen reportes que sitúan el cierre de algunos establecimientos a las 19:00 horas, por lo que la hora exacta puede depender del local.

El horario especial se debe a los feriados obligatorios e irrenunciables del viernes 18 y sábado 19 de septiembre. Según la Dirección del Trabajo, el descanso de los trabajadores del comercio deberá comenzar, como máximo, a las 21:00 horas del jueves 17 de septiembre y finalizar a las 06:00 horas del domingo 20.

Por ello, las principales cadenas de supermercados optaron por adelantar el cierre de sus establecimientos durante la tarde del jueves.

¿Tottus estará abierto el 18 y 19 de septiembre?

No. Los supermercados Tottus permanecerán cerrados durante el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre, debido a los feriados obligatorios e irrenunciables para los trabajadores del comercio.

De esta manera, este jueves 17 será la última oportunidad para realizar compras en la cadena antes de los dos días de celebración.

El período de descanso obligatorio finalizará a las 06:00 horas del domingo 20 de septiembre, por lo que el comercio podrá retomar sus actividades a partir de esa jornada.