"Devuélvete a tu país": Franco El Gorila denuncia episodio de xenofobia en supermercado de Chile

17 sept. 2026 - 11:43 hrs.

El cantante urbano puertorriqueño Franco El Gorila denunció un episodio de xenofobia que habría vivido al interior de un supermercado en Chile, luego de protagonizar un tenso intercambio con una mujer que le habría pedido que regresara a su país.

El artista registró parte de la situación y posteriormente compartió el video en sus redes sociales. En el registro, se le escucha pedirle a la mujer que repitiera lo que le había dicho antes de comenzar la discusión.

La respuesta de la clienta fue directa: “Devuélvete a tu país”. Ante la pregunta del cantante sobre el motivo, la mujer respondió: “Porque no los queremos aquí”.

“¿Que no nos quieren aquí? Aquí estoy”

Franco el Gorila continuó conversando con la mujer y cuestionó su afirmación: “¿Que no nos quieren aquí? Aquí estoy”, le respondió el artista.

Sin embargo, la mujer mantuvo su postura y le señaló: “Es una pena que estés aquí”. En medio del intercambio, el cantante le preguntó por su nacionalidad, a lo que ella respondió que era chilena.

La discusión continuó por algunos minutos y Franco incluso planteó la posibilidad de llamar a Carabineros. De acuerdo con el registro difundido por el propio artista, la mujer no habría mostrado preocupación ante esa posibilidad.

“¿Y qué yo tengo que hacer? ¿Devolverme a mi país?”, volvió a preguntarle Franco.

“Exactamente”, respondió la mujer. Ante esto, el intérprete le lanzó una dura respuesta: “Por gente como usted el mundo está como está. Basura”.

La irónica respuesta de Franco en redes sociales

Tras publicar el video del episodio, Franco El Gorila acompañó el registro con un extenso mensaje dirigido irónicamente a la mujer, a quien identificó como su “nueva amiga Doña Vianda”.

“Yo no soy esclavo ni nada de eso, pero si necesita una persona que le alegre la vida o le haga los favores, aquí está el monito dispuesto a ayudarla”, escribió el cantante.

En la misma publicación, agregó: “Personas así hoy en día necesitan ayuda urgente”. El registro generó reacciones entre sus seguidores, quienes comentaron el episodio y la respuesta del artista tras el intercambio ocurrido en el supermercado.

Franco el Gorila lleva años radicado en Chile

Luis Fernando Cortés, nombre real del cantante, se radicó en Chile en 2016 y desde entonces ha continuado desarrollando su carrera musical en el país.

El puertorriqueño ha participado en distintos eventos y presentaciones durante estos años, manteniendo su actividad artística en Chile y otros lugares de la región.

El episodio denunciado por el cantante vuelve a poner en el centro de la conversación pública las situaciones de discriminación que pueden enfrentar personas extranjeras en espacios cotidianos, aunque el registro difundido corresponde a la versión y experiencia relatada por el propio artista.