Fondas en Parque O'Higgins: Conoce los artistas, horarios y precios de entradas para cada día

16 sept. 2026 - 08:10 hrs.

Las Fiestas Patrias tendrán uno de sus principales puntos de encuentro en el Parque O’Higgins con La Gran Fonda de Chile, celebración que se realizará entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre.

El evento contará con cuatro jornadas de música en vivo, gastronomía y tradiciones chilenas, además de una programación que reunirá a artistas de distintos estilos.

La propuesta también contempla un Cuecódromo durante los cuatro días, sumando un espacio dedicado al baile tradicional dentro de la celebración.

Artistas destacados por día

El jueves 17 la programación estará encabezada por Santa Feria, Los Viking 5 y Sinaka. Será la jornada inaugural de la fonda, que abrirá sus puertas a las 12:00 horas y se extenderá hasta las 02:00.

El viernes 18 será el turno de Jairo Vera, Luis Lambis y Noche de Brujas, quienes estarán a cargo de la música durante la segunda jornada del evento.

Para el sábado 19, el escenario principal recibirá a Zúmbale Primo, Young Cister y Leo Rey, en una jornada que también comenzará a las 12:00 y finalizará a las 02:00.

El domingo 20 llegará el cierre de la celebración con Los Jaivas, Cachureos y Los Sudakas, completando la programación musical anunciada para las cuatro jornadas.

Horarios y entradas

En cuanto a los horarios, las cuatro jornadas tendrán funcionamiento desde las 12:00 hasta las 02:00 horas, por lo que el público podrá permanecer durante gran parte del día y la noche en el recinto.

Respecto de los precios, actualmente la entrada general tiene un valor de $14.950 por jornada. Para niños de 6 a 12 años y adultos mayores de 65 años, el ticket cuesta $11.500. Los valores incluyen el cargo por servicio.

También existe la posibilidad de adquirir estacionamiento anticipado para cualquiera de las cuatro jornadas, con un valor de $13.800.

Las entradas se pueden comprar de manera online a través de Ticketplus. La plataforma permite seleccionar la jornada a la que se desea asistir y realizar la compra correspondiente.

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