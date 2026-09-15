¿Quieres tomar este 18?: Aplicación de transporte ofrece descuentos para viajar seguro en Fiestas Patrias

15 sept. 2026 - 20:18 hrs.

Si la celebración de Fiestas Patrias incluye alcohol, la recomendación es clara: dejar el auto en casa. Por eso, DiDi anunció descuentos para facilitar los traslados hacia distintos puntos de celebración del país.

¿Qué descuentos ofrece DiDi para Fiestas Patrias?

La aplicación de movilidad ofrecerá cupones de hasta un 25% de descuento para viajes desde y hacia algunas de las principales fondas.

El beneficio estará disponible en lugares como La Pampilla, en Coquimbo, y el Parque O’Higgins y Parque Padre Hurtado, en Santiago.

También contempla la Medialuna Monumental de Rancagua, el Parque Bicentenario, en San Pedro de la Paz, y el Sporting, en Viña del Mar.

Transporte más seguro

Según la empresa, estas promociones buscan incentivar alternativas de transporte más seguras durante las celebraciones y evitar que las personas conduzcan después de beber.

"En DiDi queremos ser parte de unas Fiestas Patrias más seguras y responsables. La invitación es a dejar el auto en casa si se va a beber y planificar con anticipación cómo volver”, señaló Eduardo Bush, director general de DiDi Chile.

Las promociones no reducirán las ganancias de los conductores. Incluso, el aumento de la demanda y los beneficios disponibles podrían incrementar sus ingresos hasta en un 65% durante Fiestas Patrias.

La plataforma también mantendrá activadas sus herramientas de seguridad, entre ellas la verificación de cuentas, monitoreo de ruta, compartir el trayecto en tiempo real y Código PIN. Además, estará disponible DiDi Mujer.

Los cupones estarán disponibles hasta agotar stock y variarán según la ciudad. En Coquimbo y Rancagua, el descuento será del 25%. En Santiago será del 20% para viajes hacia o desde el Parque O’Higgins y Parque Padre Hurtado.

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