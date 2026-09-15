Capturan a tres miembros de "La Jauría" en Valparaíso: Uno registra 36 detenciones

15 sept. 2026 - 20:46 hrs.

¿Qué pasó?

Tres jóvenes, de 17, 18 y 21 años, fueron detenidos este martes en el plan de Valparaíso, específicamente en avenida Pedro Montt, luego de ser sorprendidos por Carabineros en un presunto robo contra turistas.

Los sujetos serían parte de "La Jauría", grupo al que se le atribuyen otros delitos registrados en distintos puntos de la ciudad, incluidos ataques y robos entre varios miembros en contra de adultos mayores.

Uno de los sujetos registra 36 detenciones

Durante esta jornada, vecinos y comerciantes alertaron a Carabineros sobre el robo. Tras la llegada de los funcionarios policiales, se concretó la detención de los tres individuos.

El teniente coronel Daniel Guzmán, de la Prefectura de Valparaíso, señaló que se trata de personas conocidas por la policía debido a sus reiteradas detenciones: "Son jóvenes que ya se han caído detenidos hartas veces", afirmó.

Puntualmente, uno de los detenidos registra 36 detenciones, mientras que otro acumula 26 reiteraciones.

"Son personas conocidas en el sector de la comuna que cometen delito", sostuvo Guzmán, quien agregó que Carabineros continúa realizando procedimientos en los lugares donde se concentra la mayor cantidad de denuncias y casos policiales.

Alcaldesa pide mayor presencia policial

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, manifestó su preocupación por la situación y destacó la necesidad de reforzar la presencia de las policías y de otras instituciones fiscalizadoras.

En esa línea, la jefa comunal afirmó que se requiere un trabajo coordinado para evitar que estos grupos continúen cometiendo delitos. "No puede ser que un grupo de jóvenes esté atemorizando al comercio, a nuestros vecinos y vecinas", expresó.

Desde Carabineros indicaron que se mantienen desplegados en sectores donde se han registrado más denuncias, especialmente en el plan de Valparaíso.

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