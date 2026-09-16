Aerolínea nacional retoma importante ruta sudamericana y abre conexión con Brasil

16 sept. 2026 - 08:09 hrs.

¿Qué pasó?

Una aerolínea que opera en Chile anunció el regreso de una importante ruta internacional que conecta Santiago con una de las principales capitales de Sudamérica. El servicio comenzará a operar nuevamente en enero de 2027 y contará con vuelos todos los días de la semana.

Se trata de la conexión directa entre Santiago y Montevideo, que volverá a estar disponible desde el próximo 7 de enero, con tarifas promocionales desde $69.450 por tramo, con tasas incluidas.

El retorno de esta ruta también permitirá ampliar las alternativas para quienes viajen desde Chile hacia Brasil, ya que los pasajeros podrán continuar hasta Recife vía Montevideo, mediante una breve escala y sin necesidad de bajar del avión.

¿Cuándo comenzarán los vuelos entre Santiago y Montevideo?

La ruta contará con siete frecuencias semanales, es decir, vuelos durante todos los días de la semana. La venta de pasajes estará disponible desde este 15 de septiembre, mientras que las tarifas promocionales podrán encontrarse hasta el 28 de septiembre, con precios desde $69.450 por tramo, tasas incluidas.

La conexión permitirá retomar los vuelos directos entre ambas capitales, facilitando los viajes tanto por motivos turísticos como de negocios.

Montevideo ofrece atractivos como la Ciudad Vieja, el Mercado del Puerto y su extensa Rambla, además de sectores como Pocitos y Punta Carretas.

También habrá conexión con Recife

Una de las novedades asociadas al regreso de la ruta es la posibilidad de conectar Santiago con Recife, en el nordeste de Brasil, utilizando Montevideo como punto de conexión.

El trayecto contará con frecuencias diarias y una breve escala en la capital uruguaya. Según lo informado por la compañía, los pasajeros podrán continuar el viaje sin necesidad de bajar del avión, lo que busca simplificar el traslado.

Para esta alternativa también habrá tarifas promocionales disponibles hasta el 28 de septiembre, desde $181.098 por tramo, con tasas incluidas.

Recife es uno de los principales destinos turísticos del nordeste brasileño y cuenta entre sus atractivos con la playa de Boa Viagem, Recife Antigo, Marco Zero y la Rua do Bom Jesus.

Aerolínea alcanza 13% de participación internacional en Chile

El anuncio se produce en medio del crecimiento de la compañía en el mercado internacional chileno.

De acuerdo con las últimas cifras de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), correspondientes a julio de 2026, la aerolínea alcanzó un 13% de participación en vuelos internacionales, ubicándose como el segundo operador internacional del país.

"Volver a conectar Santiago y Montevideo de manera directa es una muy buena noticia para nuestros pasajeros y para la conectividad regional", señaló Pablo García, gerente comercial de la aerolínea en Chile.

El ejecutivo agregó que la operación de siete vuelos semanales permitirá además sumar una alternativa para continuar hacia Recife, como parte de la estrategia de ampliar las conexiones entre distintas ciudades de Sudamérica.

¿Cuánto cuestan los pasajes?

Los valores promocionales informados para las nuevas conexiones son:

Santiago–Montevideo: desde $69.450 por tramo, tasas incluidas.

Santiago–Recife vía Montevideo: desde $181.098 por tramo, tasas incluidas.

Las tarifas promocionales estarán disponibles hasta el 28 de septiembre, sujetas a disponibilidad. El primer vuelo de la ruta Santiago–Montevideo está programado para el 7 de enero de 2027.