¿Viajas con tu mascota? Estos son los pasos a seguir si tomarás un vuelo con tu gato o perro

01 sept. 2026 - 12:09 hrs.

Viajar con mascotas al extranjero requiere más planificación que simplemente comprar un pasaje. En Chile, más del 86% de los hogares tiene al menos una mascota y un 92% las considera parte de su familia, según una encuesta de Cadem.

Por eso, quienes estén pensando en viajar fuera del país junto a sus animales deben considerar con anticipación una serie de requisitos. La planificación cobra especial importancia durante agosto, Mes de los Gatos, y por el Travel Sale.

¿Qué pasos se deben seguir?

El primer paso es realizar una visita al veterinario para comprobar que la mascota se encuentra en condiciones de viajar. También es necesario revisar sus vacunas y desparasitación, además de conocer las exigencias sanitarias del país de destino.

Para esto último, es recomendable consultar previamente los requisitos establecidos por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), ya que cada destino puede solicitar condiciones específicas para permitir el ingreso de perros y gatos.

Otro trámite fundamental es contar con la documentación correspondiente. Si la mascota todavía no está inscrita, debe realizarse el registro en el Registro Nacional de Mascotas antes de iniciar el proceso para obtener los documentos de viaje.

Entre ellos se encuentra el Certificado Zoosanitario de Exportación (CZE), emitido por el SAG. El documento tiene un costo de 0,41 UTM, además de un cobro adicional por cada mascota, y su entrega no es inmediata.

La organización también debe considerar las condiciones de la aerolínea. Algunas compañías permiten transportar mascotas en cabina, mientras que otras establecen que deben viajar en bodega o mediante servicios especiales de carga.

Además, pueden existir requisitos relacionados con elementos de seguridad, como cajas transportadoras, arneses o bozales. Por eso, consultar directamente con la aerolínea antes de comprar el pasaje puede evitar inconvenientes.

Asistencia para mascotas

Finalmente, también es posible contratar asistencia para mascotas. Assist Card ofrece una cobertura adicional de hasta US$1.000 por accidentes o enfermedades durante el viaje, sin límite de edad para el animal.

“Con el adicional para mascotas puedes viajar tranquilo sabiendo que ante cualquier percance tu mascota podrá contar con la atención necesaria las 24 horas”, explica Renzo Caldarella, Gerente de Venta Directa de Assist Card.

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