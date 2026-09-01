VIDEO | Furgón escapaba a alta velocidad tras robo de cigarros, vuelca y termina cayendo sobre auto estacionado en Independencia

01 sept. 2026 - 13:59 hrs.

¿Qué pasó?

Un furgón que era utilizado por cuatro sujetos para escapar tras un robo volcó en plena persecución policial en Independencia y terminó cayendo sobre un vehículo que se encontraba estacionado. Dos de los involucrados fueron detenidos y otros dos permanecen prófugos.

El hecho ocurrió en las últimas horas en la intersección de avenida Vivaceta con calle San Luis, donde el vehículo era seguido por Carabineros luego de que los delincuentes asaltaran un camión que transportaba cigarrillos.

Furgón volcó durante el escape

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, los cuatro antisociales habrían sustraído seis cajas de cigarrillos, mercancía que fue avaluada preliminarmente en $12 millones.

Tras advertir el robo, personal policial inició el seguimiento del vehículo en el que escapaban los involucrados. La persecución se extendió hasta el sector de Vivaceta con San Luis.

En ese punto, el conductor habría tomado una curva a alta velocidad y, producto de la maniobra y de la carga que transportaba el furgón, el vehículo perdió estabilidad, volcó y terminó cayendo sobre un automóvil estacionado.

El impacto quedó registrado en imágenes que muestran la magnitud del accidente.

Auto estacionado estaba sin ocupantes

El vehículo que recibió el impacto se encontraba estacionado y, afortunadamente, no tenía personas en su interior al momento del accidente.

El automóvil quedó con importantes daños y su conductor explicó que era utilizado como herramienta de trabajo. Según relató, lo tenía a su cargo porque pertenecía a un familiar y lo utilizaba para trabajar en aplicaciones.

“Gracias a Dios, el auto estaba estacionado”, señaló un testigo que presenció el accidente desde un edificio cercano.

Tras el volcamiento, dos de los cuatro delincuentes fueron detenidos por Carabineros, mientras que los otros dos lograron escapar y permanecen prófugos.

Según informó la policía, los detenidos son jóvenes de 20 y 24 años, ambos de nacionalidad chilena y sin antecedentes penales.

Robo de $12 millones en cigarrillos

El procedimiento comenzó cuando los sujetos habrían abordado un camión de cigarrillos que se encontraba realizando labores de carga.

En total, alcanzaron a sustraer seis cajas de mercadería, cuyo valor fue estimado por Carabineros en aproximadamente $12 millones. La mercancía fue recuperada tras el procedimiento policial.

La investigación continúa para dar con los otros dos involucrados que escaparon luego del volcamiento y establecer todas las circunstancias del robo y la posterior persecución.