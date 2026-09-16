Tía Rica sube tasación del oro en dos regiones del país: Este es el monto y la vigencia

16 sept. 2026 - 08:48 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), popularmente conocida como la "Tía Rica", anunció un incremento temporal en el valor de tasación del gramo de oro.

¿Cuál es el monto, las regiones y la vigencia?

Según informó DF, el monto correspondiente es $30.000. La iniciativa se aplica directamente a las unidades de Antofagasta y Copiapó (Atacama) durante todo el mes de septiembre, tras una exitosa prueba realizada en agosto en las regiones de Coquimbo y Valparaíso.

El objetivo principal es entregar un alivio económico y facilitar el acceso a financiamiento en medio de las emergencias o los gastos asociados a las Fiestas Patrias.

La seremi del Trabajo y Previsión Social de Antofagasta, Paola Solari Montenegro, explicó que la medida se enmarca en el rol social de la Dicrep de poner el crédito prendario al alcance de las familias de manera oportuna.

Requisitos para solicitar el crédito

Los requisitos son los siguientes:

Ser mayor de 18 años.

Presentar cédula de identidad vigente.

Llevar la prenda de oro para ser evaluada por un tasador de la Dicrep.

La atención en Antofagasta es de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, en la sucursal de José Santos Ossa #1981.

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