FMI afirma que Chile podría crecer cerca del 3% anual con reformas adecuadas y precios altos del cobre

15 sept. 2026 - 15:08 hrs.

¿Qué pasó?

Chile podría crecer cerca de un 3% anual con las reformas económicas adecuadas y "si los precios del cobre se mantienen altos", según una nota de análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicada este martes.

De todos modos, proyectó una desaceleración durante este año, aunque expuso que ese escenario sería transitorio, anticipando una recuperación de la actividad en 2027.

¿Qué dijo el FMI?

"Consideramos que la desaceleración actual es en gran medida temporal, ya que refleja una producción de cobre transitoriamente más débil, y proyectamos una recuperación en 2027", explicó Bikas Joshi, experto del Fondo en una nota dedicada al país sudamericano.

"Chile puede crecer cerca de un 3% anual en el mediano plazo si los precios del cobre se mantienen altos y se concretan las reformas", añadió.

El complejo escenario económico actual

La proyección surge luego de que la economía chilena cayera por segundo trimestre consecutivo, lastrada por las menores exportaciones de cobre.

El Producto Interior Bruto (PIB) se contrajo un 0,2% entre abril y junio respecto al mismo periodo del año pasado, informó el Banco Central.

Ante sus dificultades macroeconómicas, Chile renovó una línea de crédito flexible con el FMI por otros dos años en agosto, por un valor de 11.800 millones de dólares.

"La Línea de Crédito Flexible es esencialmente una póliza de seguro, diseñada para países como Chile que tienen un historial ejemplar de políticas económicas e instituciones muy sólidas", recordó el experto.

"Los recortes de impuestos y la desregulación están más orientados al mediano plazo: impulsar la competitividad, reactivar la inversión y, en última instancia, elevar el crecimiento potencial de Chile. Pero esos beneficios tardan en materializarse", indicó Joshi.

"Por eso, en el corto plazo, racionalizar el gasto público y mejorar su eficiencia para mantener la sostenibilidad fiscal es, efectivamente, el enfoque correcto", explicó este alto funcionario.