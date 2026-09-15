Ministro Jorge Quiroz defiende el plan fiscal del Gobierno: "Ajustaremos la táctica, pero no la estrategia"

15 sept. 2026 - 11:02 hrs.

¿Qué pasó?

A través de una carta publicada en El Mercurio, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió al paso de los cuestionamientos hacia la política económica del Ejecutivo y fijó la postura del Gobierno frente al escenario de menor actividad nacional. La autoridad descartó de manera categórica que el plan de ordenamiento fiscal sea el responsable del freno en el mercado interno y confirmó que la hoja de ruta no sufrirá variaciones de fondo.

Inyección de recursos al empleo sin romper el orden fiscal

Como medida central para abordar la urgencia del mercado laboral, el titular de la cartera confirmó que el Ejecutivo utilizará el margen generado por la contención del gasto operativo del Estado para acelerar la inversión en obras e iniciativas que generen empleo de manera rápida.

Esta flexibilización en la ejecución busca reactivar la economía en el corto plazo sin alterar el camino trazado. Frente a las dudas planteadas por diversos sectores, la autoridad fue enfática: "Ajustaremos la táctica todas las veces que sea necesario. Pero no la estrategia".

El impacto de la "recesión del cobre" en la actividad

Para explicar el ritmo actual de las cifras, Quiroz apuntó al complejo momento que atraviesa el sector de la minería. Entre enero y julio, la actividad minera registró una caída del 7% en comparación con el mismo periodo de 2025, un retroceso que le restó cerca de un punto porcentual al Producto Interno Bruto (PIB).

Según precisó el secretario de Estado en el escrito, esta "recesión del cobre" responde a factores de oferta y demanda ajenos a la gestión del gasto público.

Contención del gasto y metas de crecimiento al 4%

En la carta, la autoridad aclaró además que el esfuerzo de austeridad estatal no ha perjudicado los fondos destinados a proyectos de infraestructura, sino que se ha enfocado en moderar el gasto corriente. Este indicador redujo su ritmo de expansión anual desde un 6,9% registrado en marzo a un 1,5% hacia el mes de julio.

El plan de Hacienda apunta a estabilizar la deuda pública y corregir el déficit acumulado. Su objetivo es elevar gradualmente el crecimiento de la economía chilena —que promedió un 2% durante los últimos 12 años— hasta alcanzar niveles cercanos al 4% hacia el final de la década.