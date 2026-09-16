Mariela Sotomayor anuncia nueva cirugía tras perder 30 kilos: "El broche final"

16 sept. 2026 - 09:10 hrs.

Mariela Sotomayor compartió con sus seguidores un nuevo capítulo del proceso personal que ha mostrado públicamente durante los últimos meses. La periodista y exparticipante de “¿Ganar o Servir?” reveló que nuevamente ingresaría a pabellón tras su importante baja de peso.

A través de sus redes sociales, la comunicadora explicó que esta vez se sometería a procedimientos para eliminar la piel sobrante luego de perder 30 kilos. La intervención estará a cargo del doctor José Luis Monardez, quien, según contó la propia Mariela, también ha participado en otras etapas de su proceso.

La periodista definió esta nueva intervención como el “broche final” de un camino que, según sus propias palabras, ha sido largo y que comenzó con su lucha contra la obesidad.

“Vamos a terminar un proceso muy largo”

Mariela compartió un registro desde la clínica, donde apareció junto al especialista antes de ingresar a pabellón: “Hoy día estamos aquí porque vamos a terminar un proceso muy largo que significó bajar 30 kilos”, señaló en el video publicado en sus redes sociales.

En el mensaje que acompañó la publicación, la comunicadora entregó más detalles sobre el procedimiento y explicó que se trataba de una nueva etapa dentro de su transformación física: “Amigas, hoy es un día muy especial, entro a pabellón de la mano de mi querido doctor José Luis Monárdez para terminar un camino muy largo luchando contra la obesidad y ahora con el broche final”, escribió.

Posteriormente, precisó que se realizaría un lifting de muslos y un “lifting” de glúteos, procedimientos que, según explicó, buscan retirar la piel sobrante después de su importante pérdida de peso.

Mariela Sotomayor y su transformación física

La periodista ha compartido públicamente distintas etapas de este proceso con sus seguidores, mostrando los cambios que ha experimentado y las intervenciones a las que ha decidido someterse.

Esta nueva publicación volvió a generar interés entre quienes siguen su transformación. En menos de cuatro horas, el registro había superado las 36.000 reproducciones.

Su participación en “¿Ganar o Servir?” también permitió que el público conociera una nueva faceta de la comunicadora, mientras que sus redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios donde ha mostrado los avances de este proceso.

Las reacciones que generó su nueva intervención

Como ha ocurrido con otras publicaciones relacionadas con su transformación, el anuncio provocó una serie de comentarios entre sus seguidores.

Algunos usuarios le enviaron mensajes de apoyo y destacaron su decisión de continuar con el proceso. “Que quedes literal hecha a mano y sea un broche final a tu proceso”, escribió uno de ellos. También hubo comentarios que apuntaron a su determinación, como “La que puede, puede”.

Sin embargo, la publicación también recibió críticas de usuarios que cuestionaron la decisión de continuar con procedimientos estéticos.

Entre las respuestas aparecieron frases como “Se pasó, vive en la clínica” y “Qué pena sufrir por embellecerse”. Otros usuarios, en tanto, defendieron que se trata de una decisión personal: “Cada quien con lo suyo”.

Con esta nueva intervención, Mariela Sotomayor asegura estar cerrando un proceso que comenzó con una pérdida de 30 kilos y que posteriormente incluyó procedimientos destinados a abordar la piel sobrante.

La propia periodista fue quien definió esta cirugía como el “broche final”, dando cuenta de la importancia que le atribuye a esta etapa de su transformación.