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Temblor se percibe en el zona centro-norte del país: Revisa la magnitud del sismo

¿Qué pasó?

La mañana de este martes, a las 07:57 horas, un temblor de magnitud 4.1 se registró en la zona norte chico del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 23 km al Este de Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 22 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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