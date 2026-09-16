Masivo esquinazo: Cientos de personas bailaron cueca en el Paseo Ahumada por el inicio de Fiestas Patrias

16 sept. 2026 - 02:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un masivo esquinazo ciudadano transformó el Paseo Ahumada en una gran pista de baile al aire libre en el arranque de estas Fiestas de Patrias 2026. La jornada logró reunir a vecinos, oficinistas y visitantes en una intervención cultural que llenó de música, banderas y folclore el centro de la capital.

Frente a la centenaria Casa Matriz del Banco de Chile, que impulsó la actividad junto a la Municipalidad de Santiago, la celebración contó con las presentaciones del Orfeón de Carabineros de Chile y el Ballet Folclórico de Chile (Bafochi).

Entre los acordes de emblemáticas canciones como "La consentida" y "Los lagos de Chile", los peatones se sumaron al baile, cerrando un encuentro ciudadano enfocado en la identidad nacional y el uso del espacio público.

Reacciones al esquinazo

"Ver este espacio lleno de personas, en una jornada que convoca a numerosos turistas nacionales y extranjeros, (...) refleja el enorme valor que tienen este tipo de iniciativas para la ciudad", señaló el alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

Por su parte, el gerente general de Banco de Chile, Eduardo Ebensperger, indicó que "nos sentimos orgullosos de compartir con la comunidad una actividad que rescata y releva nuestras tradiciones. Esta fiesta refleja valores que son parte de nuestra historia y también de nuestro quehacer diario: la cercanía, el respeto por nuestras raíces, el compromiso con las personas y la importancia de construir comunidad".

La actividad forma parte de las iniciativas impulsadas por la Municipalidad de Santiago y Banco de Chile para revitalizar el centro de la capital y promover encuentros que fortalezcan la vida en comunidad y pongan en valor el patrimonio cultural del país.