Por hasta 10 horas: Anuncian corte de agua en comuna de Santiago para este miércoles

16 sept. 2026 - 02:05 hrs.

¿Qué pasó?

Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este miércoles 16 de septiembre se realizará un corte programados de agua en una comuna de la Región Metropolitana.

De acuerdo a la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta 10 horas debido a la renovación de redes, la mantención de estaciones reguladoras y la instalación de válvulas.

Los cortes no contemplan la totalidad de la comuna, ya que se centran en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

Lo Barnechea

Desde las 15:00 hasta las 01:00 horas del miércoles 16 de septiembre.