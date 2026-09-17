"Sentí mucha vergüenza": Michelle Carvalho revela el episodio que la hizo comenzar a bajar de peso

17 sept. 2026 - 09:13 hrs.

Michelle Carvalho reveló el particular episodio que marcó un antes y un después en su relación con su cuerpo y que la motivó a comenzar un proceso de cambio personal.

A través de sus redes sociales, la modelo brasileña contó que durante su última etapa ha bajado 13 kilos, situación que, según explicó, actualmente la tiene “tranquila”.

Carvalho recordó que a lo largo de su vida ha experimentado distintos cambios físicos. “He habitado varios cuerpos: extremadamente flaca y con saturación de grasa”, reconoció, antes de revelar cuál fue el momento que le hizo tomar conciencia y decidir cambiar algunos de sus hábitos.

El episodio que marcó un antes y un después

Según relató la modelo, el momento ocurrió durante un vuelo con destino a Brasil, cuando tuvo dificultades para acomodarse en el asiento del avión: “Mi cuerpo no cabía en el asiento”, afirmó Carvalho al recordar la situación.

La experiencia le provocó incomodidad y vergüenza, convirtiéndose en el hecho que finalmente la llevó a plantearse un cambio: “Sentí mucha vergüenza, fue muy incómodo. Fue cuando dije: ‘tengo que hacer un cambio’”, relató.

Caminatas y cambios en su alimentación

A partir de ese momento, Carvalho aseguró que comenzó a modificar algunos de sus hábitos, incorporando caminatas y realizando cambios en su alimentación: “Hice caminatas, cambié mi alimentación hace tres meses y he bajado 13 kilos”, explicó la modelo.

Carvalho también enfatizó que durante este proceso ha buscado priorizar su bienestar y su salud mental, aspectos que, según sus palabras, siempre han estado entre sus principales preocupaciones.

“Siempre prioricé mi salud mental y bienestar; hoy me siento preparada”, sentenció.

La modelo también ha hablado anteriormente sobre las distintas etapas que ha vivido con su cuerpo, dejando en claro que su proceso no responde únicamente a una transformación física, sino también a una decisión personal vinculada a cómo quiere sentirse actualmente.

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