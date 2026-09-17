Detienen a sujeto tras fiscalización en San Joaquín: Transportaba 17 kilos de cocaína en auto de alta gama

17 sept. 2026 - 08:59 hrs.

¿Qué pasó?

Un patrullaje preventivo de Carabineros en la comuna de San Joaquín terminó con la detención de un hombre y el decomiso de una millonaria carga de droga. El hecho ocurrió en la intersección de las calles El Pinar con San Juan, cuando el personal policial fiscalizó un automóvil de alta gama que circulaba por el sector.

Al momento en que los uniformados le solicitaron la documentación del vehículo y su licencia de conducir, el conductor bajó de forma imprevista e intentó escapar a pie. Tras una breve persecución de dos cuadras, los policías lograron alcanzarlo y reducirlo. Al revisar el interior del automóvil, descubrieron que transportaba 16 paquetes con más de 17 kilos de clorhidrato de cocaína.

Inmueble intervenido y un decomiso a gran escala

Tras la detención en el lugar, la Fiscalía de Flagrancia Sur coordinó con Carabineros el allanamiento de un domicilio vinculado al imputado. En total, la droga incautada fue valorada en más de 250 millones de pesos, la cual se encontraba lista para su distribución a mayor escala.

Pruebas de campo realizadas por el Departamento OS7 de Carabineros confirmaron la pureza de la sustancia, mientras que el vehículo de alta gama en el que se desplazaba fue incautado por orden judicial.

"Supera los 250 millones de pesos la incautación de droga"

Respecto de la persecución y las diligencias posteriores realizadas en el inmueble, el coronel Manuel Aguilera, de la Prefectura Sur, destacó:

"Se hace un seguimiento de infantería, se toma detenida a esta persona y, al efectuar un registro al vehículo, se logra encontrar gran cantidad de droga (...) Logrando la incautación de 17 kilos de droga y un vehículo de alta gama", señaló.

Por su parte, el fiscal Juan Cheuquiante, de la Fiscalía Metropolitana Sur, confirmó el valor total de lo incautado y la medida cautelar que solicitarán ante los tribunales:

"Supera los 250 millones de pesos la incautación de droga (...) Este sujeto va a ser puesto a disposición de los tribunales en donde la Fiscalía va a solicitar en su contra la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva", precisó.