Carabineros incauta rifle robado hace más de 10 años y miles de dosis de drogas en operativo en Puente Alto

17 sept. 2026 - 05:57 hrs.

¿Qué pasó?

Un patrullaje preventivo enmarcado en el programa "Somos Barrio" culminó con la detención de una mujer de 40 años acusada de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego y municiones en la comuna de Puente Alto.

Al interior de una propiedad, la policía incautó 2.245 envoltorios de pasta base de cocaína, 1.007 bolsas de nylon con pasta base y 19 dosis de marihuana, sumando en total más de 3.200 dosis de sustancias ilícitas sacadas de circulación. Durante el registro también se decomisaron cuatro teléfonos celulares de distintas marcas.

Además de la alta cantidad de droga, hallaron un rifle calibre 22 marca Mahely. Al verificar los datos del armamento, se constató que mantenía un encargo vigente por robo desde agosto de 2014 en la comuna de San Bernardo.

¿Cómo se logró el procedimiento?

El operativo fue realizado este miércoles por Carabineros de la 30ª Comisaría Radiopatrullas mientras fiscalizaban el sector de pasaje Chadi.

El personal policial observó a una mujer realizando una aparente transacción de droga desde la ventana de un departamento tipo block. Al notar la presencia de Carabineros, el comprador huyó del lugar abandonando la sustancia en la vía pública y, ante la evidencia flagrante del delito, Carabineros ingresó a la vivienda para fiscalizarla.

El Teniente Carlos Navarro de la 30ª Comisaría Radiopatrullas, señaló: "A raíz de este procedimiento, se logró la detención de una mujer de 40 años que mantenía al interior del inmueble diferentes cantidades de pasta base de cocaína y marihuana, distribuidas en más de 3000 dosis".

"En el lugar también se incautaron 10 cartuchos calibre 9 mm sin percutir, mientras que el rifle mantenía el encargo por un robo a un domicilio en la comuna de San Bernardo hace más de 10 años", destacó el Teniente.

La imputada, identificada con las iniciales L.D.P.G.V., de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales previos por delitos asociados al delito de tráfico de drogas, quedó a disposición de la justicia para el control de detención.