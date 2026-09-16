PDI allana casa de cambio vinculada a exfiscal Vinko Fodich en el centro de Santiago

16 sept. 2026 - 16:23 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) allanó este miércoles una casa de cambio vinculada al exfiscal Vinko Fodich, en el marco de una investigación por secuestros extorsivos y lavado de activos.

El procedimiento se realizó en una casa de cambio ubicada en un edificio de Paseo Estado, en el centro de Santiago, Región Metropolitana. Durante la diligencia, los detectives incautaron documentos y equipos tecnológicos que serán analizados como parte de la investigación.

Casa de cambio es vinculada a Fodich

El recinto corresponde a la casa de cambio El Panda, sociedad en la que tendría participación Fodich, además de uno de los integrantes del denominado Clan Chen y Luis Muñoz Morales.

A su vez, el exfiscal, hoy en prisión preventiva, mantiene el 20% de la sociedad comercial que controla el recinto, la que es investigada por eventuales vínculos con operaciones de lavado de activos.

La diligencia busca esclarecer las operaciones financieras realizadas en el lugar y determinar si existen antecedentes relacionados con los delitos que actualmente investiga el Ministerio Público.

Investigación por secuestros extorsivos

El procedimiento se enmarca en la investigación contra Fodich por una serie de secuestros extorsivos, causa en la que también están involucrados funcionarios de la PDI.

Una de las líneas investigativas apunta a determinar si las transacciones de dinero registradas en la casa de cambio podrían estar relacionadas con los recursos obtenidos mediante estos delitos o con otros hechos investigados.

La diligencia también está relacionada con la investigación del denominado caso Clan Chen, organización criminal de origen chino que es indagada por asociación ilícita y lavado de activos superiores a 180 millones de dólares, provenientes presuntamente de estafas internacionales y fraudes financieros.

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