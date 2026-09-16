Orgullo nacional en Nueva York: Pisco chileno conquista prestigioso certamen internacional

16 sept. 2026 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

En pleno ambiente de celebraciones por Fiestas Patrias, el pisco chileno vuelve a ser noticia en el extranjero tras una destacada participación en el New York World Spirits Competition.

La competencia, que cuenta con nueve años de trayectoria y se consagra como uno de los encuentros de destilados más relevantes del mundo, reúne muestras globales sometidas a un riguroso proceso de cata a ciegas ante jueces especializados.

En este prestigioso certamen, Chile fue el único país del Cono Sur en obtener medallas. La representación nacional brilló con los siguientes galardones:

Medalla de Oro : Pisco Bou Legado 40° Reservado Blanco Original.

: Pisco Bou Legado 40° Reservado Blanco Original. Medalla de Plata: Gran Pisco Montura 46°.

Este logro consolida una trayectoria internacional de primer nivel para la marca. Esta ya cuenta con el título de bicampeona mundial y ha sido reconocida por segundo año consecutivo como el Mejor Espirituoso Chileno.

Tradición e identidad desde el Valle del Choapa

La excelencia de estos productos proviene de Salamanca, en la región de Coquimbo. Elaborados a partir de uvas tradicionales como moscatel rosada y moscatel de Alejandría, los piscos de Pisquera Bou Legado son el reflejo de un oficio patrimonial transmitido entre generaciones.

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Fernando Antonio Bou Ruiz-Aburto, fundador de la pisquera, destacó el impacto de este hito para el sector y señaló que "este reconocimiento es una señal de que el pisco chileno puede dialogar de igual a igual con los mejores destilados del mundo".

"Detrás de esta medalla hay generaciones de oficio y una tradición que hoy demuestra su nivel en un certamen tan exigente, coincidiendo además con nuestras Fiestas Patrias", agregó.