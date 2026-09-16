Famosa cervercería nacional gana premios en el extranjero: Suma 180 medallas en toda su trayectoria

16 sept. 2026 - 10:53 hrs.

¿Qué pasó?

La Cervecería Kross volvió a marcar un hito en la escena internacional tras obtener cuatro nuevas medallas en la prestigiosa Brasil Beer Cup 2026. Celebrada en la ciudad de Florianópolis, esta edición reunió a más de 2530 etiquetas de 16 países y contó con la evaluación de un panel exigente de más de 100 jurados expertos.

En esta oportunidad, la microcervecería destacó en la cúspide con dos medallas de oro:

Kross Stout en la categoría Oatmeal Stout.

Kross Maibock en la categoría German Style Heller Bock / Maibock.

El medallero se completó con dos reconocimientos de bronce para sus etiquetas clásicas: Kross Pils, premiada en la categoría Italian-Style Pilsner, y Kross Golden, en Classic English-Style Pale Ale.

El "palmarés" de la Cervecería Kross

Con estos cuatro nuevos galardones, la marca chilena suma un impresionante total de 180 medallas a lo largo de su trayectoria en certámenes nacionales e internacionales.

Lo anterior reafirma su posición de liderazgo en el mercado de la cerveza craft latinoamericana.

Asbjorn Gerlach, cofundador y maestro cervecero de Cervecería Kross, destacó el valor de este logro en un mercado tan competitivo: "Cada medalla es un reconocimiento a la dedicación y cuidado que tenemos, y a la búsqueda constante por hacer cervezas artesanales de gran calidad", sostuvo.

"En este caso tiene un valor especial, porque competimos en Brasil, uno de los grandes referentes de la cerveza 'craft' en el continente... Que cuatro de nuestras variedades clásicas hayan sido premiadas en este escenario refleja el trabajo que hemos desarrollado durante todos estos años en ellas y nos impulsa a seguir creando e innovando", añadió.