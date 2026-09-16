¿A qué hora cierra Jumbo este 16 de septiembre? Revisa el horario antes de Fiestas Patrias

16 sept. 2026 - 11:11 hrs.

¿Qué pasó?

A pocos días del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias, muchas personas se encuentran realizando las últimas compras para el 18 y 19 de septiembre. Por eso, uno de los datos que más interesa conocer es el horario que tendrán los supermercados durante esta semana.

En el caso de Jumbo, este miércoles 16 de septiembre los locales mantienen su funcionamiento habitual, por lo que quienes necesiten realizar compras todavía cuentan con toda la jornada para hacerlo.

¿A qué hora cierra Jumbo este miércoles 16 de septiembre?

Durante este miércoles 16 de septiembre, los locales Jumbo consultados en la Región Metropolitana registran un horario de atención de 08:00 a 21:00 horas.

Esto significa que los clientes podrán realizar sus compras hasta las 21:00 horas, aunque se recomienda considerar posibles diferencias entre sucursales.

Los registros de distintos locales de Jumbo en Santiago, entre ellos los ubicados en Providencia, Las Condes, San Miguel, Independencia, La Florida, Maipú y Ñuñoa, muestran atención hasta las 21:00 horas durante esta jornada.

¿Qué pasará con Jumbo durante Fiestas Patrias?

El horario cambiará durante los días de celebración de Fiestas Patrias, debido a los feriados irrenunciables del 18 y 19 de septiembre.

Por este motivo, los supermercados permanecerán cerrados durante esas dos jornadas y las cadenas establecerán horarios especiales durante los días previos.

Así, quienes todavía tengan pendiente la compra de alimentos, bebidas u otros productos para las celebraciones deberán considerar los horarios especiales que se informen para el jueves 17 de septiembre.

¿Jumbo abrirá el 18 y 19 de septiembre?

No. Al tratarse de feriados obligatorios e irrenunciables para los trabajadores del comercio, los supermercados Jumbo permanecerán cerrados durante el 18 y 19 de septiembre.

La normativa establece además que el descanso de los trabajadores del comercio debe comenzar, a más tardar, a las 21:00 horas del día anterior al feriado.

Por ello, el miércoles 16 de septiembre todavía corresponde a una jornada normal de funcionamiento, mientras que el jueves 17 será la última oportunidad para realizar compras antes del cierre por Fiestas Patrias.