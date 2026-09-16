Con ensayo general en el Parque O'Higgins se afinan los últimos detalles para la Parada Militar 2026
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
A partir de las 11:30 horas de este miércoles 16 de septiembre, la elipse del Parque O'Higgins recibe la Revista Preparatoria General, el ensayo final que afina cada detalle de cara a la Parada Militar 2026. Con graderías abiertas al público y presencia de familias, las distintas unidades de las Fuerzas Armadas realizan el despliegue previo al evento de las Fiestas Patrias.
El desfile oficial se llevará a cabo este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas. Para esa jornada se proyectan temperaturas que rondarán entre los 20°C y 21°C al mediodía, condiciones consideradas ideales por la organización para la marcha militar.
Novedades y más de 10 mil efectivos
La edición de este año reunirá a más de 10.000 efectivos pertenecientes a las distintas instituciones. En el caso del Ejército, la dotación propia supera los 6.000 uniformados e incluirá hitos como el regreso de la reserva con 300 integrantes y la participación del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) en el marco de sus 50 años.Ir a la siguiente nota
Entre las principales innovaciones destaca el retorno de la Policía de Investigaciones (PDI) y un hecho histórico para el evento: la incorporación oficial de Gendarmería de Chile, institución que desfilará por primera vez en la Parada Militar con cerca de 100 efectivos.
"Es una tradición republicana: la junta familiar, el asado el 19 y ver la Parada Militar. Celebramos nuestro día haciendo una presentación, dando honores al Presidente pero principalmente mostrando nuestras capacidades a la ciudadanía", destacó el comandante Cristián Salinas.
La compañía de las familias
En las tribunas, las familias comenzaron a ubicarse desde las 07:00 de la mañana para asegurar los mejores lugares y acompañar la revista de este miércoles. Desde madres de cadetes de la Fuerza Aérea hasta delegaciones familiares llegaron temprano al Parque O'Higgins para seguir el ensayo general.
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