Parada Militar 2026: Estas serán las novedades de la tradicional ceremonia
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Quedan pocos días para las Fiestas Patrias y la Parada Militar 2026 ya tiene fecha y horario confirmados. La tradicional ceremonia se realizará el próximo sábado 19 de septiembre en la Elipse del Parque O’Higgins, en Santiago.
El desfile, que conmemora el Día de las Glorias del Ejército, reunirá a integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden frente a autoridades civiles y militares.
Además, esta edición tendrá un carácter especial, ya que será la primera vez que el Presidente José Antonio Kast encabece la actividad desde su llegada a La Moneda en marzo de este año.Ir a la siguiente nota
Una novedad histórica en la Parada Militar
Una de las principales novedades de esta edición será la participación de Gendarmería de Chile, institución que desfilará por primera vez en la historia de la Parada Militar.
La invitación fue realizada por el comandante en jefe del Ejército, general Pedro Varela, al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez.
La participación contempla un contingente de hasta 300 funcionarios, quienes se incorporarían a esta emblemática tradición.
El debut ocurre, además, en un año relevante para Gendarmería, luego de su incorporación al organigrama del nuevo Ministerio de Seguridad Pública.
La Parada Militar 2026 se realizará el sábado 19 de septiembre en la Elipse del Parque O’Higgins y comenzará a las 12:00 horas.
¡Vive de cerca las preparaciones de la Gran #ParadaMilitar! ???— Ejército de Chile (@Ejercito_Chile) September 9, 2026
Acompáñanos en los ensayos en el Parque O'Higgins y siente el orgullo de nuestras tradiciones junto a nuestros efectivos.
?? 10 y 14 de septiembre
? Desde las 08:00 hrs.
? Elipse del Parque O'Higgins
? ¿Nos… pic.twitter.com/EyA49wimEx
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