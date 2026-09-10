Parada Militar 2026: Estas serán las novedades de la tradicional ceremonia

10 sept. 2026 - 10:27 hrs.

¿Qué pasó?

Quedan pocos días para las Fiestas Patrias y la Parada Militar 2026 ya tiene fecha y horario confirmados. La tradicional ceremonia se realizará el próximo sábado 19 de septiembre en la Elipse del Parque O’Higgins, en Santiago.

El desfile, que conmemora el Día de las Glorias del Ejército, reunirá a integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden frente a autoridades civiles y militares.

Además, esta edición tendrá un carácter especial, ya que será la primera vez que el Presidente José Antonio Kast encabece la actividad desde su llegada a La Moneda en marzo de este año.

Una novedad histórica en la Parada Militar

Una de las principales novedades de esta edición será la participación de Gendarmería de Chile, institución que desfilará por primera vez en la historia de la Parada Militar.

La invitación fue realizada por el comandante en jefe del Ejército, general Pedro Varela, al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez.

La participación contempla un contingente de hasta 300 funcionarios, quienes se incorporarían a esta emblemática tradición.

El debut ocurre, además, en un año relevante para Gendarmería, luego de su incorporación al organigrama del nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

La Parada Militar 2026 se realizará el sábado 19 de septiembre en la Elipse del Parque O’Higgins y comenzará a las 12:00 horas.