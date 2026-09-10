Robo a camión con embutidos en Quinta Normal: Video muestra momento en que asaltantes cometen el delito

10 sept. 2026 - 10:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un robo afectó durante la mañana de este jueves a un equipo de repartidores en la comuna de Quinta Normal. El delito ocurrió alrededor de las 08:45 horas, cerca de la calle Santa Fe, mientras el conductor y el peoneta del camión se preparaban para descargar productos, principalmente embutidos, en un local comercial de la zona.

¿Cómo ocurrió el asalto?

De acuerdo con los antecedentes, las víctimas fueron interceptadas por cinco delincuentes a bordo de un furgón utilitario, lo que quedó captado en un registro de cámaras de televigilancia.

Tres de los sujetos bajaron del vehículo con el rostro cubierto y armados para intimidar a los trabajadores. A pesar de que el conductor sostuvo un violento forcejeo con los asaltantes, tanto él como su acompañante lograron zafarse a tiempo y escapar del lugar ilesos.

El escape de los delincuentes

Los delincuentes tomaron el control del camión y avanzaron apenas dos cuadras hasta la calle Ayuntamiento (a unos 240 metros del punto inicial), presuntamente detenidos por la activación de un sistema de geolocalización o cortacorriente.

En ese lugar, y en una coordinada maniobra que duró apenas 3 minutos y 9 segundos, los asaltantes trasladaron toda la mercadería —valuada en más de un millón de pesos— hacia su furgón utilitario para fugarse.

Carabineros llegó al sitio pocos minutos después y recuperó el camión abandonado. Los esfuerzos ahora están puestos en identificar la patente del vehículo de los asaltantes y dar con su paradero.

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