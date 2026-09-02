Submarinos, helicópteros y aviones: Así son los ejercicios militares que desarrolla Chile en Magallanes que presenció Kast

02 sept. 2026 - 11:45 hrs.

¿Que pasó?

Un amplio ejercicio militar se desarrolla durante estos días en el Estrecho de Magallanes, con la participación de cerca de 1.900 funcionarios de la Armada, en una operación que contempla el despliegue de submarinos, unidades de superficie, aeronaves e infantería de Marina.

El ejercicio, que comenzó a desarrollarse en agosto y continuará hasta fines de septiembre, busca poner a prueba en un escenario marítimo real la capacidad de las distintas unidades para operar de manera integrada ante una eventual amenaza.

¿En qué consisten los ejercicios militares en Magallanes?

Entre las maniobras se contempla la simulación de un posible ataque, con el despliegue de un submarino convencional y la participación de aviones y helicópteros de la Armada.

La operación también permite entrenar capacidades de vigilancia, mando, control y empleo de armamento, además de mantener presencia en una zona considerada estratégica para Chile.

En el caso de los submarinos, parte del ejercicio considera que estas unidades permanezcan lo más ocultas posible para, ante un eventual ataque proveniente de otra nación, poder actuar de manera inmediata. Para ello también se utilizan sistemas de comunicación y coordinación entre el personal desplegado.

El ejercicio contempla además transporte táctico y evacuación aeromédica, inserción de fuerzas de infantería de Marina, proyección del poder naval y operaciones de interdicción marítima.

De esta manera, la Fragata Prat, desde donde se realizó parte de la cobertura, permite observar la integración entre las unidades de superficie y las aeronaves desplegadas durante las distintas maniobras.

Kast presenció parte de los ejercicios

En este contexto, el presidente José Antonio Kast llegó hasta la zona para observar el desarrollo de las operaciones y reunirse con representantes de la Armada.

La actividad ocurre además en medio de la tensión diplomática entre Chile y Argentina por el Estrecho de Magallanes, aunque los ejercicios estaban planificados con anterioridad a la actual coyuntura.