La Moneda volverá a abrir histórico paso peatonal: ¿Cómo se podrá ingresar y recorrerlo?

02 sept. 2026 - 10:57 hrs.

¿Qué pasó?

El Palacio de La Moneda volverá a habilitar excepcionalmente su histórico paso peatonal este viernes 4 de septiembre, permitiendo que la ciudadanía pueda nuevamente cruzar por el interior de la sede de Gobierno.

El recorrido conecta los sectores de Moneda y Alameda, atravesando el Palacio de La Moneda. Se trata de un paso que funcionó durante años y que tuvo su última apertura durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos.

¿A qué hora será la reapertura?

La reapertura se realizará entre las 14:00 y las 17:00 horas. La iniciativa forma parte de las actividades impulsadas durante 2026 para acercar nuevamente el Palacio a la ciudadanía, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de Chile.

El paso ya había sido habilitado de manera excepcional durante julio pasado, también como parte de las actividades por los 200 años de la Presidencia.

¿Quiénes podrán ingresar?

A diferencia de aquella primera apertura, en esta oportunidad el acceso estará restringido a personas que se hayan inscrito previamente para participar de la actividad.

La inscripción se realiza a través de la plataforma habilitada por Presidencia para este recorrido (clic acá para acceder).

Un espacio histórico

Durante décadas, el interior de La Moneda formó parte del tránsito habitual de los peatones que se desplazaban por el centro de Santiago. El recorrido permitía conectar directamente ambos sectores de la ciudad pasando por el edificio que alberga la sede de Gobierno.

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