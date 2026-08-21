Militar fallece tras colisión entre camión del Ejército y vehículo de carga en la Ruta 5 Sur

21 ag. 2026 - 03:56 hrs.

¿Qué pasó?

Un militar fallecido y otros uniformados heridos dejó un accidente registrado durante la madrugada de este viernes en la Ruta 5 Sur, a la altura de Los Ángeles, región de Biobío. En el hecho se vieron involucrados un camión del Ejército y un camión de carga civil.

¿Qué se sabe del accidente?

El hecho ocurrió cerca de las 00:17 horas en el kilómetro 502 de la Ruta 5 Sur. Según los antecedentes preliminares entregados por el Ejército, el vehículo militar circulaba en dirección norte-sur mientras el personal se encontraba cumpliendo funciones en la zona.

Por causas que todavía deben ser determinadas, el vehículo militar habría sido impactado por un vehículo civil. El accidente provocó la muerte de uno de los integrantes del Ejército y dejó a otros tres efectivos con heridas de diversa consideración.

Entre las personas lesionadas se encuentra un integrante de Carabineros de Chile. Los tres heridos fueron trasladados hasta el Hospital de Los Ángeles, donde permanecen recibiendo atención médica.

Investigación busca establecer cómo ocurrió el accidente

El Ejército señaló que "el accidente se encuentra en proceso de investigación por parte de los organismos competentes", mientras se mantienen las diligencias para establecer cómo ocurrió el hecho.

La institución también informó que se mantiene el seguimiento del estado de salud de las personas lesionadas.

Cabe señalar que el conductor del camión de carga fue detenido.

Ejército lamenta fallecimiento de integrante

Tras conocer el fallecimiento, el Ejército expresó sus condolencias a la familia y cercanos del militar.

La institución señaló que "lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro camarada de armas y expresa sus más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y compañeros de unidad".

Además, agregó que a la familia, seres queridos y compañeros de unidad del fallecido "se está brindando el apoyo correspondiente".