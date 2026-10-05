Abogado de Monsalve confirma que garzón testigo en el caso salió del país y está inubicable

05 oct. 2026 - 16:05 hrs.

¿Qué pasó?

Macario Vargas Pérez, garzón del restaurante peruano El Ají Seco Místico y figura relevante en la investigación contra el exsubsecretario Manuel Monsalve, salió del país y actualmente se encuentra inubicable.

El hombre, de 56 años, ya ha declarado cuatro veces en calidad de testigo durante el proceso y nuevamente sería requerido por la justicia en esa condición.

Vargas se encontraba trabajando en el restaurante la noche del 22 de septiembre de 2024, cuando ocurrieron los hechos que hoy se le imputan a la otrora autoridad de la República.

La situación fue abordada este lunes por Víctor Providel, abogado de Monsalve y defensor penal público, quien a la salida del Centro de Justicia, tras la suspensión de la audiencia de preparación de juicio oral, confirmó que están en conocimiento de que el garzón abandonó el país.

"En relación a cuál es la importancia de Macario Vargas, efectivamente él ha declarado, ha tenido contradicciones en sus declaraciones, en cuanto a la hora en que había prestado servicios, si había atendido o no a la mesa. Desde ese punto de vista, para nosotros es un testigo importante, incluso para el Ministerio Público también es importante, por algo lo citan también como testigo de la acusación. Sin embargo, efectivamente hemos comprobado que él ha salido del país y se encuentra inubicable", afirmó el abogado defensor, agregando que "esperamos contar con su declaración para el juicio oral".

Las declaraciones del garzón

Respecto de la teoría en que estaría involucrado Vargas, Providel señaló a los medios que "también esto ha sido compartido por el Ministerio Público, y recuerdo una conversación que se tuvo cuando declaró don Manuel Monsalve ante el fiscal regional Xavier Armendáriz, que todo lo que ocurre al interior del Ají Seco Místico es raro".

El abogado agregó que existen distintos elementos relacionados con lo ocurrido al interior del restaurante que, a su juicio, son relevantes para el proceso.

"El hecho de que no haya cámaras de seguridad, el hecho que nadie recuerde la presencia de don Manuel Monsalve al momento en que estuvieron el 22 de septiembre, el hecho de que la boleta no coincidía con el consumo. Por lo tanto, todo eso para nosotros es importante", agregó.

¿Qué pasó con las cámaras del restaurante?

Providel también se refirió a las cámaras de seguridad del local y explicó que los registros no pudieron ser recuperados.

Sobre este punto, precisó que estas "nunca se lograron recuperar. Nosotros solicitamos por ahí por febrero del año 2025 que se incautaran los aparatos que registraban esto. Hace pocos meses atrás descubrimos que esos aparatos fueron reseteados, fueron formateados, por lo tanto hoy día es imposible acceder a dichas cámaras".

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