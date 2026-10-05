Manuel Monsalve tras suspensión de audiencia: "Estoy convencido que va a quedar acreditada mi inocencia"

05 oct. 2026 - 12:18 hrs.

¿Qué pasó?

Manuel Monsalve reiteró su inocencia este lunes tras la suspensión de la audiencia de preparación de juicio oral en su contra y aseguró que espera que en el proceso se puedan conocer los antecedentes de su defensa.

El exsubsecretario del Interior realizó un punto de prensa a la salida del Centro de Justicia, donde afirmó que se encuentra tranquilo, aunque reconoció que el proceso ha significado un impacto importante en su vida.

“Hace cerca de 2 años, obviamente mi vida se quebró, creo que es un daño irreparable más allá de lo que ocurre en el juicio, creo que el daño personal, profesional, familiar es un daño absolutamente irreparable”, señaló.

Luego, Monsalve aprovechó la presencia de los medios para volver a sostener su inocencia. “Mi inocencia la quiero reiterar aquí, la quiero sostener, como lo he hecho desde el principio, y estoy aquí porque me estoy sometiendo al proceso”, afirmó.

Monsalve cuestiona que hasta ahora se haya escuchado principalmente a la parte acusadora

El exsubsecretario sostuvo que el proceso judicial es la instancia en la que se podrán esclarecer los hechos y pidió que sean escuchadas ambas partes.

“Para conocer la verdad hay que escuchar a ambas partes. Y creo que hasta ahora se ha escuchado preeminentemente la versión y los argumentos de la parte acusadora”, manifestó.

En ese sentido, explicó por qué consideraba relevante la audiencia de preparación de juicio oral que finalmente fue suspendida. "Es el primer momento en el cual se empieza a escuchar a la defensa, los antecedentes de la defensa, los argumentos de la defensa, las pruebas de la defensa. Es la primera vez que se empieza a confrontar la teoría acusadora”, sostuvo.

Monsalve agregó: “Estoy convencido de que, una vez que se puedan evaluar en un juicio de manera rigurosa, completa, objetiva, los hechos, va a quedar acreditada mi inocencia”.

Pérdida de memoria y posibilidad de haber sido drogado

Durante el punto de prensa, Monsalve también se refirió a uno de los elementos discutidos en torno a lo ocurrido la noche del 22 de septiembre, particularmente a la pérdida de memoria.

El exsubsecretario sostuvo que tanto él como la otra persona involucrada en los hechos han relatado una pérdida de memoria y remarcó que esto, según su planteamiento, no equivale a haber estado inconsciente.

“La pérdida de memoria no es un sinónimo de inconsciencia, yo nunca he dicho que estaba inconsciente”, afirmó.

Consultado directamente sobre si podría haber sido drogado, Monsalve señaló que él no fue quien introdujo esa posibilidad en el caso. “Yo no he puesto el tema de la droga en el caso, no he sido yo, yo no soy el que menciona la posibilidad de haber sido drogado”, sostuvo.

Según explicó, la propia persona que lo denunció habría planteado en más de una oportunidad la posibilidad de que ambos hubieran sido objeto de la administración de drogas. Monsalve agregó que su defensa solicitó diligencias para intentar esclarecer este punto.

“La defensa ha querido aclarar, pidió diligencias para tratar de aclararlo, particularmente de lo que había ocurrido al interior del restaurante”, señaló.

Monsalve reconoce “un error” previo a los hechos

Finalmente, el exsubsecretario se refirió a sus propios actos previos a los hechos investigados y reconoció como una decisión equivocada haber salido a comer con una persona que trabajaba en la Subsecretaría del Interior.

“Nunca había salido ese día a comer por una persona que trabajaba en la subsecretaría. Creo que ese es un error enorme, lo asumo como un error”, afirmó.

A su juicio, aquella decisión lo expuso a una situación de vulnerabilidad que, según dijo, no debió haber ocurrido. “Lo asumo evidentemente como una decisión equivocada, errada, mía”, concluyó.

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