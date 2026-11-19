19 nov. 2026 - 16:30 hrs.

Leonardo Farkas se refirió nuevamente a su conflicto con Claudia Schmitd y aseguró que tiene registros de conversaciones con la exmodelo.

Sus declaraciones las realizó a la salida del Centro de Justicia, donde asistió por la querella presentada contra el periodista Sergio Rojas por injurias y calumnias.

“Yo tengo grabaciones de 30 horas de cuando me llora y me pide plata”, afirmó al ser consultado por Schmitd.

El empresario también explicó por qué inicialmente consideró presentar acciones legales contra ella, pero finalmente decidió dirigir su querella contra Sergio Rojas. Según su versión, cambió de decisión luego de que la panelista desmintiera públicamente los dichos que habían generado el conflicto.

“Yo quería demandarla a ella, pero al día siguiente fue como gatita a desmentir todo. Que yo nunca le hice nada, que ella nunca dijo nada, entonces lo demandé a él porque inventa cosas”, sostuvo.

La controversia entre Farkas y Schmitd también está marcada por una supuesta deuda de $107 millones. Mientras el empresario sostiene que se trató de préstamos, la exmodelo ha señalado que ese dinero correspondía a regalos.

En cuanto a la querella contra Rojas, Farkas reiteró que descarta aceptar disculpas públicas como una salida al conflicto. “Yo vine aquí a defender mi honra personal, la de mi señora, mis hijas y mi familia. Eso no se transa”, manifestó.

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