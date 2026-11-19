19 nov. 2026 - 16:10 hrs.

El actor estadounidense Larry Poindexter falleció a los 66 años, luego de permanecer hospitalizado tras ser atropellado mientras cruzaba una calle en el sector de Studio City, en Los Ángeles, Estados Unidos.

El accidente ocurrió el viernes 13 de noviembre. Producto del impacto, el intérprete sufrió fracturas en las costillas y fue trasladado a un recinto asistencial, donde tenía programada una cirugía para el miércoles 18.

Sin embargo, murió repentinamente esa misma mañana, antes de someterse al procedimiento.

Hasta ahora, no se ha informado públicamente la causa médica de su fallecimiento, por lo que no se ha confirmado que haya sido consecuencia directa de las lesiones sufridas en el atropello.

La trayectoria de Larry Poindexter en televisión

El actor desarrolló una carrera de más de cuatro décadas, con cerca de 200 participaciones en producciones de cine y televisión. Entre sus apariciones más recordadas están las series Friends, How I Met Your Mother, ALF, JAG, Santa Barbara, CSI y Supernatural.

En Friends interpretó a Dave, un bombero que aparece en un episodio de la primera temporada. También participó en la película S.W.A.T. (2003), donde dio vida al capitán Tom Fuller, y formó parte de producciones como General Hospital y Days of Our Lives.

Poindexter estaba casado con Carol Kritzer, directora de casting, y tenía dos hijos.

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