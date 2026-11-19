La Rancherita rompió el silencio tras recibir comentarios ofensivos sobre su físico: "De verdad me duele"
- Por Paula Moreno
La cantante Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, alzó la voz luego de recibir una serie de comentarios sobre su apariencia física.
A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, la artista reconoció que las burlas la han afectado profundamente, pese a que durante años se ha caracterizado por enfrentar las dificultades con fortaleza: “Yo soy una mina súper fuerte, toda mi vida he sido súper luchadora, lo único que me dedico es a cantar, no creo que le haga daño a nadie”, expresó.
Sin embargo, reconoció que los comentarios sobre su cuerpo han terminado por sobrepasarla: “Yo sé que ya estoy grande como para que estas cosas me afecten, pero no puedo negar que sí me afecta. Me afecta porque es mucho, ya siento que es mucho, porque se tiene que fijar tanto en mi cuerpo y hacer sus comentarios como si a mí no me doliera. De verdad me duele”, manifestó.
En ese sentido, Carolina Molina cuestionó la insistencia de algunas personas en criticar su apariencia: “Yo no tengo por qué gustarle a todo el mundo, pero de verdad no entiendo cuál es la fijación con burlarse de mi cuerpo, con burlarse de cómo me he visto, con burlarse de todo lo que yo haga”, agregó.
La Rancherita explicó problema en su ojo
Durante su descargo, la cantante también se refirió a los comentarios que ha recibido por la apariencia de uno de sus ojos, revelando que se trata de una secuela de episodios de violencia que sufrió en el pasado: “Sí, tengo un problema en este ojo. No fue un accidente. Sufrí un golpe, varios golpes tiempo atrás por parte de un tipo”, relató.
Según explicó, aquellas agresiones le provocaron una secuela en esa zona de su rostro, haciendo que uno de sus ojos se vea más caído.
“Dentro de esos golpes hubo algo que le provocó una secuela a esta parte de mi ojo que hace que se vea más caído”, detalló.
Asimismo, aclaró que no tiene estrabismo ni utiliza un ojo de vidrio, como han comentado algunas personas en redes sociales: “No tengo estrabismo como muchas personas dicen. Por ahí leí también que alguien dijo que tenía un ojo de vidrio. Tengo un ojo más caído nada más”, precisó.
Respecto a la posibilidad de someterse a una intervención para corregir esta condición, reconoció que está buscando especialistas, aunque siente temor ante el procedimiento: “Estoy buscando con quién operarme, pero me da mucho miedo”, confesó.
Desmintió haberse sometido a nuevas cirugías estéticas
Otro de los puntos que abordó La Rancherita fueron las especulaciones sobre supuestos procedimientos estéticos recientes.
Frente a estos comentarios, la artista aseguró que lleva más de 15 años sin someterse a una operación: “En serio, yo no me opero hace más de 15 años. Mi última operación fue para sacarme un poco de pechuga, porque mis pechugas estaban creciendo. Entonces eso de que digan que me puse mucho, no me he puesto nada, de verdad, no sean crueles”, sostuvo.
Finalmente, se refirió a lo difícil que ha sido enfrentar estos episodios sin contar con una red de apoyo cercana.
“La hago sola, no tengo una persona que me contenga ni familia que me contenga, no vivo con gente que me pueda decir: pucha Caro, tranquila, no pesques. Tengo que estar todo el tiempo yo haciéndome la fuerza, dándome fuerzas”, señaló.
Pese a las críticas, la cantante dejó en claro que no está dispuesta a abandonar su camino en la música, lanzando una pregunta a quienes cuestionan constantemente su apariencia y su trabajo: “¿Qué quieren, que lo abandone?”.
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