18 nov. 2026 - 19:35 hrs.

A solo unos días de haber acusado al anterior dueño de su costoso penthouse de haberle entregado "una propiedad no habitable", Naya Fácil utilizó nuevamente sus redes sociales para denunciar nuevas filtraciones en la vivienda de más de $1.700 millones.

Naya Fácil denuncia nuevas filtraciones en su penthouse

Según contó en historias de Instagram, las filtraciones en la vivienda ubicada en el exclusivo barrio El Golf de Las Condes han avanzado hacia sectores que antes no tenían daños y aún no pueden encontrar el origen de los inconvenientes.

En los registros, Naya mostró cómo ahora no solo los techos están afectados, sino que también varias murallas presentan humedad, la que incluso está descascarando la pintura.

"Ahora nos dimos cuenta de que está filtrando; ahí está la piscina, todo, y miren ahora la pared, eso no estaba antes, por eso yo no entiendo", relató mientras hacía un "tour" mostrando los daños en el penthouse.

La humedad también alcanzó a las escaleras que dan hacia la piscina; sin embargo, Naya descartó que las filtraciones provengan de dicha instalación al aclarar que "son distintos puntos".

"Imagínense, está por el otro lado y está filtrando acá, ¿me entienden? No sé qué pensar", sostuvo con un tono de frustración al no poder entender por qué el problema sigue avanzando.

Ante estos nuevos problemas, Naya Fácil llevó a profesionales para que revisen con cámaras térmicas todo el penthouse y puedan detectar cuál es el origen de las filtraciones que han dejado inutilizables baños y dormitorios.

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