18 nov. 2026 - 19:30 hrs.

Tras 13 años de espera, los primeros jugadores pudieron por fin estrenarse en "GTA VI", el videojuego más caro jamás creado y con mejores notas en la historia de esta industria.

La nueva entrega de la saga de gánsteres, para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series, está disponible a partir de medianoche del jueves en hora local, con lo que llegó primero a Nueva Zelanda, Australia y parte de Asia.

"Ya me eliminaron. ¡No aguanté mucho!", dijo a la agencia de noticias AFP Luke Starik, un fan neozelandés de esta serie en la que uno se pone en la piel de malhechores.

En Europa y en Estados Unidos, algunos jugadores recurrieron a trucos técnicos, configurando su consola como si estuviera en Nueva Zelanda, para poder acceder antes de la hora de su país.

Entre los primeros jugadores, muchos destacan su calidad visual. "Llevo jugando algo más de una hora y ya tengo que decir, sin lugar a dudas, que es muy probablemente uno de los juegos más lindos que he visto en mi vida", afirmó en el foro Reddit un jugador con el seudónimo No_Strike9652.

Críticas récord para el videojuego más ambicioso de Rockstar

Poco después de su lanzamiento, el juego registró una nota media de 99 sobre 100 según el centenar de críticas de la prensa especializada recopiladas en la web de reseñas Metacritic, algo nunca visto hasta ahora.

Según el medio estadounidense Forbes, se trata del "universo de videojuego más impresionante" jamás creado, y la web especializada The Verge afirma que "logra lo imposible: estar a la altura del entusiasmo que suscita".

Aunque la propuesta de base del juego -encarnar a un personaje que evoluciona en un universo 3D donde todo está permitido- apenas cambió en comparación a la anterior entrega, "GTA VI" se presenta como el título más espectacular y ambicioso jamás producido por el estudio estadounidense Rockstar Games y, probablemente, en el sector.

La modelización de los personajes es especialmente realista, al igual que la animación de sus movimientos. El entorno en el que se desenvuelve el jugador también es muy detallado, ya sea en una bulliciosa ciudad o en una zona pantanosa llena de cocodrilos, pudo constatar un periodista de AFP.

Aunque Rockstar Games aún no comunicó las cifras de las reservas del videojuego, el sitio especializado Sensor Tower estimó que ya superan los 15 millones de unidades vendidas.

Estas ventas generaron más de 1.500 millones de dólares, incluso antes de su lanzamiento, frente a un costo de desarrollo estimado entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, según los analistas.

Para la firma de análisis británica Omdia, las ventas de "GTA VI" podrían alcanzar los 3.200 millones de dólares de aquí a finales de año.

Un fenómeno cultural comparable a Taylor Swift

"Ningún concierto ni ningún estreno de cine generó jamás tantos ingresos, lo que lo convierte en un caso aparte dentro de la industria del entretenimiento", recalca Joost van Dreunen, profesor en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York.

"Es el equivalente a Taylor Swift en el mundo del videojuego", añade este especialista.

Desde enormes campañas publicitarias en las principales capitales del mundo hasta adelantos en Netflix, la firma estadounidense Take-Two Interactive, la casa matriz de Rockstar, desplegó una colosal estrategia de marketing para imponer su título como un producto cultural de masas que va más allá de las fronteras del videojuego.

"El alcance de este juego es tal que desviará temporalmente a usuarios de otros servicios de entretenimiento", estima James McWhirter, especialista en Omdia.

Muchos fans ya se reservaron el jueves para poder jugar. Según la plataforma RH Remote, se registró un aumento mundial del 32% en el número de días libres solicitados para el 19 de noviembre.

"GTA VI", más realista y más impactante que sus predecesores, sigue las aventuras de una pareja al estilo "Bonnie & Clyde" que intenta sobrevivir en Vice City, una emulación de Miami.

Filtraciones, retrasos y viejas polémicas de la saga

Antes incluso de su lanzamiento, el juego obtuvo el martes ocho nominaciones a los Game Awards, la ceremonia estadounidense que premiará el 10 de diciembre los mejores videojuegos del año.

Para Rockstar, que en 2026 cuenta con una docena de estudios en todo el mundo y más de 4.700 empleados, el desarrollo de esta entrega, en la que pasó ocho años, no fue fácil.

Además de ser víctima de varias filtraciones y la difusión de vídeos robados del juego, la empresa tuvo que aplazar en dos ocasiones su lanzamiento para poder finalizarlo.

La serie suele ser criticada por promocionar la violencia e incitar a comportamientos delictivos, así como por su misoginia en la escasa representación de las mujeres.

"Es una saga conocida por llevar siempre las cosas al extremo cuando se trata de representar la violencia", "así que no espero ver una gran polémica", explica Paolo Ruffino, profesor especialista digital en el King's College de Londres.