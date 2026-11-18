18 nov. 2026 - 19:00 hrs.

A poco más de un mes de que termine 2026, muchos ya comienzan a revisar el calendario para conocer cuándo podrán disfrutar de un nuevo descanso.

Y aunque gran parte de los feriados de este año ya quedaron atrás, todavía quedan dos jornadas festivas a nivel nacional antes de recibir el 2027.

Se trata del Día de la Inmaculada Concepción, que se conmemorará en diciembre, y Navidad, que permitirá disfrutar del último fin de semana largo del año.

¿Cuántos feriados quedan en Chile durante 2026?

De acuerdo con el calendario de feriados nacionales, quedan dos días festivos durante lo que resta de 2026:

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado irrenunciable).

Ambas fechas corresponden a celebraciones tradicionales del calendario nacional y permitirán tener nuevas jornadas de descanso antes de finalizar el año.

¿Cuándo es el próximo feriado en Chile?

El próximo feriado será el martes 8 de diciembre, cuando se conmemore el Día de la Inmaculada Concepción. Esta fecha corresponde a una celebración religiosa y, al caer un martes, no generará automáticamente un fin de semana largo.

Sin embargo, quienes tengan la posibilidad de solicitar libre el lunes 7 de diciembre podrán extender su descanso durante cuatro días consecutivos, desde el sábado 5 hasta el martes 8.

Cabe recordar que esta jornada no es un feriado irrenunciable, por lo que el comercio puede funcionar con normalidad.

¿Cuándo es el último feriado de 2026?

El último feriado del año será Navidad, que se celebrará el viernes 25 de diciembre. Esta fecha permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días, considerando el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de diciembre.

Además, Navidad es uno de los cinco feriados irrenunciables del calendario chileno, por lo que los trabajadores del comercio tienen derecho a descansar durante esa jornada, salvo las excepciones establecidas por la legislación.

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