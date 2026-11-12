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Cuenta regresiva para fin de año: ¿Cuántos días faltan para Navidad y Año Nuevo en Chile?

¿Qué pasó?

La recta final del año ya se siente; con ello, comienza a rondar una misma pregunta entre miles de personas en Chile: ¿cuántos días faltan exactamente para Navidad y Año Nuevo?

Ya sea por el entusiasmo de preparar las reuniones familiares, organizar las compras de regalos o planificar las celebraciones y viajes de verano, la cuenta regresiva oficial ya entró en su tramo decisivo de cara al cierre de 2026.

¿Cuánto falta para Navidad y Año Nuevo?

Considerando el calendario a partir de este jueves 12 de noviembre de 2026, este es el tiempo que falta para cada una de las jornadas festivas:

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  • Nochebuena (jueves 24 de diciembre): faltan 42 días.
  • Navidad (viernes 25 de diciembre): faltan 43 días.
  • Víspera de Año Nuevo (jueves 31 de diciembre): faltan 49 días.
  • Año Nuevo (viernes 1 de enero de 2027): faltan 50 días.

¿Cómo caen los feriados en el calendario?

Para quienes buscan planificar salidas fuera de su región o días de descanso, el cierre de temporada ofrece un escenario favorable en el calendario laboral.

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Tanto el viernes 25 de diciembre de 2026 como el viernes 1 de enero de 2027 corresponden a feriados obligatorios e irrenunciables para el comercio en Chile, permitiendo además configurar dos fines de semana largos consecutivos para despedir el año y recibir la nueva temporada estival.

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