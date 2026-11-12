Un abrazo que esperó por 40 años: Madre se reencuentra con sus dos hijos que le fueron arrebatados durante la dictadura

12 nov. 2026 - 14:49 hrs.

Teresita de Jesús Padilla tuvo que esperar largas cuatro décadas para poder abrazar a dos de sus hijos, Tim Rolnick (41) y Travis Murdoch (37), quienes le fueron arrebatados durante la dictadura militar cuando ambos eran tan solo bebés.

El esperado encuentro ocurrió esta semana en Santiago, hasta donde los hermanos viajaron desde Maryland, Estados Unidos, para conocer personalmente a su madre biológica. Un momento cargado de emoción que permitió reunir a una familia que durante años buscó respuestas sobre una historia marcada por el tráfico de menores y las adopciones irregulares.

"Dios me devolvió a mis hijos, que los creí perdidos para siempre", expresó Teresita, de 66 años.

La historia de los hermanos que fueron separados de su madre

La trágica historia de Teresita comenzó cuando era joven y atravesaba una situación de vulnerabilidad. Según relató a Reuters, primero le quitaron a Tim desde el hospital y años después ocurrió lo mismo con sus hijos gemelos, Travis y Chris.

"Primero se llevaron a Tim. Era solo un bebé pequeñito; se lo llevaron porque yo estaba completamente sola. Y más tarde, tuve a mis gemelos; también se los llevaron", recordó.

Los tres niños terminaron en Estados Unidos, donde fueron adoptados por distintas familias. Mientras crecían, sabían que eran adoptados, pero desconocían que habían sido víctimas de una separación forzada y de una trama de adopciones ilegales que afectó a numerosas familias chilenas durante la dictadura.

En Chile, el hijo mayor de Teresita, Alberto, permaneció junto a ella y fue quien encabezó la búsqueda para encontrar a sus hermanos. Sin embargo, falleció antes de poder concretar el reencuentro familiar.

Una prueba de ADN que lo cambió todo

En 2020, Tim Rolnick decidió realizarse una prueba de ADN a través de MyHeritage para conocer más sobre sus antecedentes de salud. Sin embargo, descubrió que tenía una familia de origen en Chile y que también tenía hermanos. Posteriormente, logró contactar a Travis y a su hermano gemelo, Chris, con quienes reconstruyó parte de su historia.

La organización Nos Buscamos, que trabaja para reunir a personas separadas de sus familias de origen, acompañó el proceso de búsqueda. Su labor, junto con la tecnología de ADN de MyHeritage, fue clave para avanzar en la identificación de los vínculos familiares.

Finalmente, seis años después, Tim y Travis viajaron a Chile para conocer a Teresita. Chris no pudo acompañarlos debido a las graves lesiones que sufrió en un accidente automovilístico en 2013.

Para Tim, el encuentro tuvo algo de irreal. "Fue algo totalmente surrealista... fue una gran sorpresa, en el buen sentido", comentó.

Travis, por su parte, recordó los nervios que sintió antes de conocer a su madre biológica y destacó la importancia de poder entender lo que había ocurrido. "Nos lo explicaron todo... nos hicieron ver que esto es real, que no es mentira", señaló.

Una historia que representa a miles de familias

El caso de Teresita y sus hijos forma parte de una problemática mucho más amplia: las adopciones irregulares y la sustracción de niños que ocurrieron en Chile durante la dictadura, entre 1973 y 1990.

Según antecedentes judiciales citados por Associated Press, durante ese período se registraron cerca de 20.000 casos de adopciones forzadas o ilegales. La ONG Nos Buscamos, en tanto, estima que más de 50.000 familias chilenas podrían haber sido afectadas por estas prácticas, muchas de ellas mujeres que se encontraban en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Hoy, el abrazo entre Teresita, Tim y Travis abre una nueva etapa para una familia que pasó décadas separada. Aunque todavía queda camino por recorrer y otro de sus hijos no pudo estar presente, el reencuentro permitió recuperar una parte de la historia que durante años les fue negada.

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