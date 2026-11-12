Subsidio DS19: Conoce cuáles son los requisitos para acceder al beneficio habitacional

12 nov. 2026 - 13:00 hrs.

El Programa de Integración Social y Territorial, conocido popularmente como Subsidio DS19, es un beneficio estatal que facilita a familias de diversas realidades socioeconómicas la compra de su primera vivienda nueva en proyectos residenciales privados con buena ubicación, conectividad y equipamiento.

Este beneficio opera bajo un sistema flexible que permite la compra de propiedades de hasta 2.200 UF, este monto se puede ampliar de manera excepcional hasta las 2.800 UF en proyectos específicos con cupos de densificación, tanto para quienes ya tienen un subsidio aprobado sin aplicar (como el DS1 o DS49), como para grupos familiares de sectores medios que no cuentan con un aporte previo.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Subsidio DS19?

Para optar a este programa habitacional y postular a los cupos disponibles en los proyectos inmobiliarios en convenio, los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

Clasificación socioeconómica: Quienes postulen a los cupos regulares de sectores medios sin un subsidio previo deben pertenecer hasta el 90% de vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares (RSH), mientras que quienes ya poseen un subsidio adjudicado (como el DS49 o DS1 Tramo 1) quedan eximidos de este límite.

en el Registro Social de Hogares (RSH), mientras que quienes ya poseen un subsidio adjudicado (como el DS49 o DS1 Tramo 1) quedan eximidos de este límite. Ahorro mínimo en cuenta : Es obligatorio contar con el monto de ahorro exigido según el valor de la vivienda elegida, aunque una de las grandes ventajas del programa es que la cuenta de ahorro habitacional no requiere una antigüedad mínima de 12 meses.

: Es obligatorio contar con el monto de ahorro exigido según el valor de la vivienda elegida, aunque una de las grandes ventajas del programa es que la cuenta de ahorro habitacional no requiere una antigüedad mínima de 12 meses. No poseer una propiedad : Ni la persona solicitante, ni su cónyuge o conviviente civil pueden ser dueños de ningún bien raíz habitacional al momento de inscribirse.

: Ni la persona solicitante, ni su cónyuge o conviviente civil pueden ser dueños de ningún bien raíz habitacional al momento de inscribirse. Requisitos generales de identificación: Ser mayor de 18 años y contar con cédula de identidad vigente.

¿Cómo se gestiona la postulación?

A diferencia de otros beneficios estatales que dependen de llamados masivos a través de plataformas ministeriales, el trámite para acceder a los cupos de sectores medios del Subsidio DS19 se realiza mediante gestión directa con las inmobiliarias.

Las familias interesadas deben acudir directamente a las salas de ventas de las empresas constructoras que desarrollen proyectos aprobados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para verificar la disponibilidad de cupos, realizar la evaluación comercial y gestionar la reserva de la vivienda.

Cabe destacar que, en la mayoría de los casos, el valor final de la vivienda se cubre complementando el ahorro previo y el aporte estatal con un crédito hipotecario o recursos propios.