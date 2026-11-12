"Nuestras familias están agobiadas": Colectivos se suman al paro indefinido y bloquean concurrida ruta en Puente Alto

12 nov. 2026 - 13:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un centenar de colectiveros se unió en la tarde de este jueves al paro de transportistas y bloqueó una concurrida ruta que pasa por la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana.

Según información entregada en el matinal "Mucho Gusto", la movilización ocurrió en la Ruta 79 en Puente Alto, a la altura de Tocornal.

¿Qué reclaman los colectiveros?

Luis Contreras, presidente de los colectiveros, conversó con el programa de Mega y señaló que "lo de hoy es manifestar nuestro apoyo al paro de los camioneros. El problema que ellos están manifestando también es nuestro problema".

"Es insostenible que el combustible haya llegado al valor que hoy día tenemos. Es hora de que el Gobierno y los políticos busquen una solución real que alivie el problema. Nuestras familias están agobiadas y nuestra rentabilidad se ha ido abajo", sostuvo.

Por el congelamiento de las tarifas, indicó que "creemos que no resuelve el problema. Dejar la tarifa en el valor que dijo el ministro no resuelve el problema. Hay que buscar una solución distinta".

Agregó que "cuando echamos bencina, la boleta dice 'valor del combustible, impuesto específico e IVA'. Lo que dijo (el biministro) Alvarado es que si se eliminaba el impuesto específico, el combustible igual quedaba en $1.600".

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