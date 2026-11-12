"Nadie me explicó por qué me detenían": 'Tío Tito' arremete con duros descargos tras su detención en caravana vehicular

12 nov. 2026 - 13:10 hrs.

¿Qué pasó?

Tras recuperar su libertad en horas de la madrugada, Héctor Peña Meneses, conocido en internet como "Tío Tito", rompió el silencio y compartió un detallado descargo a través de sus redes sociales para cuestionar el procedimiento policial que lo mantuvo retenido tras participar en una caravana de protesta por el alza de los combustibles.

El creador de contenido, que catalogó la experiencia como "terrible", aseguró que la manifestación se desarrolló bajo el marco de la Constitución, pero que terminó siendo interceptado y trasladado a un recinto policial bajo acusaciones que, según su versión, jamás existieron.

"Nadie me explicó por qué me detenían"

En el registro audiovisual publicado en su cuenta de Instagram, el influencer relató que los problemas con el contingente de tránsito comenzaron en la vía pública, cuando acusa que personal motorizado bloqueó las salidas de la caravana y un suboficial de la 32ª Comisaría de Tránsito lo encerró de forma abrupta.

"Me bajó del auto, no me explicó por qué, no me leyó mis derechos, no me dijo por qué me estaban deteniendo, me esposaron y me subieron a la camioneta", señaló, añadiendo que al interior de la comisaría lo trataron de manera "arrogante y pedante", acusándolo de haber intentado atropellar a un efectivo policial.

Asimismo, cuestionó que se le incomunicara durante las primeras horas del procedimiento: "No le avisaron a mi abogado por qué estaba detenido, no le avisaron a mis familiares. Este carabinero me acosó las cuatro horas que estuve ahí".

El cambio en el parte policial

Durante su relato, “Tío Tito” enfatizó que todas las acusaciones iniciales en su contra se cayeron luego de las diligencias solicitadas por el propio uniformado al interior de la comisaría. Según explicó, el efectivo pidió registros de velocidad a las autopistas, los cuales no arrojaron infracciones; ordenó peritajes al vehículo, el cual no presentaba daños; y tanto el alcotest como el test de drogas arrojaron resultado negativo.

Pese a ello, indicó que el desenlace del parte oficial cambió radicalmente respecto a lo que se le imputó en un inicio: "Finalmente hasta las tres de la mañana me liberan, leo el parte y estoy detenido por desórdenes públicos (...) y lo de la conducción temeraria jamás existió. Un carabinero miente y detienen a una persona inocente".

Finalmente, el influencer agradeció el apoyo de sus seguidores, destacando que los videos y transmisiones en vivo realizadas fueron clave para respaldar su versión, y exigió que se investigue el actuar de los funcionarios involucrados, asegurando que este tipo de situaciones daña la imagen de la institución.