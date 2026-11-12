Ariel Osses rompe el silencio por detención de Tío Tito: "¿Dónde están los protocolos?"

12 nov. 2026 - 00:39 hrs.

El influencer Ariel Osses utilizó sus historias de Instagram para manifestarse por la detención de Héctor Peña Meneses, conocido en redes sociales como "Tío Tito", a quien ha acompañado durante las últimas horas en las afueras de la tercera comisaría de Santiago.

A través de distintas publicaciones, Osses ha compartido registros del procedimiento y muestras de apoyo de personas que llegaron hasta el recinto policial para expresar su respaldo al creador de contenido.

En una de sus historias, el influencer publicó un fragmento de una transmisión en vivo en la que se observa a una motocicleta de Carabineros detenerse frente al vehículo en el que se trasladaban. En el registro se escucha a uno de los ocupantes decir: "Cuidado, ¿cómo se frena así, hue...?".

Ariel Osses cuestionó el procedimiento policial

Junto al video, Osses compartió una reflexión en la que cuestionó la forma en que se habría desarrollado el procedimiento y planteó dudas sobre las circunstancias de la detención.

“Qué terrible cómo funciona este país para algunos”, escribió al inicio de su publicación.

Luego enumeró sus cuestionamientos: “No leyeron sus derechos”, “hasta el momento no sabemos por qué está detenido” y “si fuera un tercero ya estaría en libertad”. También acusó que “se inventan cosas que no ocurrieron”.

Finalmente, el influencer cerró su mensaje con dos preguntas: “¿Dónde están los protocolos? ¿O son solo para algunos?”.

El apoyo a "Tío Tito" en las afueras de la comisaría

Osses ha permanecido junto a Tío Tito durante el procedimiento y ha difundido distintos registros de personas que llegaron hasta las afueras de la unidad policial para manifestar su apoyo.

La detención del influencer ocurrió en medio de una caravana de vehículos convocada para protestar por el alza de los combustibles.

Según los antecedentes preliminares, el procedimiento se habría originado por una presunta conducción temeraria, situación que deberá ser esclarecida por las autoridades.