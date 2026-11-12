Cinco comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este jueves 12 de noviembre: Durará hasta siete horas

12 nov. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este jueves 12 de noviembre en la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en cinco comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta siete horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este domingo 25 de octubre?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán: San Joaquín, Renca, La Florida, Pudahuel y Cerrillos



Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

San Joaquín

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas

Renca

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

La Florida

Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Pudahuel

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Cerrillos

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".

Además, aclaran que los cortes "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".

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