Cinco comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este jueves 12 de noviembre: Durará hasta siete horas
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este jueves 12 de noviembre en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en cinco comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta siete horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este domingo 25 de octubre?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán: San Joaquín, Renca, La Florida, Pudahuel y Cerrillos
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
San Joaquín
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas
Renca
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
La Florida
Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Pudahuel
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Cerrillos
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
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