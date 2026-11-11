Detienen a influencer Tío Tito durante manifestación contra el alza de los combustibles en Santiago

11 nov. 2026 - 22:15 hrs.

¿Qué pasó?

El influencer Héctor Peña Meneses, conocido en redes sociales como Tío Tito, fue detenido la noche de este miércoles mientras participaba en una manifestación contra el alza de los combustibles en Santiago.

El creador de contenido habría convocado a una caravana de vehículos y un bocinazo frente al Palacio de La Moneda para expresar su rechazo al incremento en el precio de las bencinas.

El procedimiento quedó registrado durante una transmisión en vivo que el influencer realizaba a través de Instagram, en la que también participaba el creador de contenido Ariel Osses.

¿Por qué fue detenido Tío Tito?

De acuerdo con el relato de personas que acompañaban al influencer, Carabineros les habría señalado que la detención se produjo por conducción temeraria, debido a que Peña habría estado cerca de atropellar a un motorista de la institución.

Sin embargo, sus cercanos entregaron una versión distinta de lo ocurrido y sostuvieron que el funcionario policial se habría cruzado frente al vehículo que conducía el influencer.

Tras el procedimiento, Peña fue trasladado hasta la Tercera Comisaría de Santiago, mientras que otros participantes de la caravana llegaron hasta el recinto policial.

A través de la transmisión, Ariel Osses cuestionó el procedimiento y manifestó: “Lo están tratando como un delincuente, no hizo nada, no hicimos nada, de verdad no entiendo”.

La detención se produjo en medio de la convocatoria realizada por Tío Tito para manifestarse contra el aumento en el precio de los combustibles. Se esperan nuevos antecedentes sobre el procedimiento y la situación judicial del influencer.