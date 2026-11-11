Largas filas en bencineras y preocupación entre conductores tras alza de combustibles

11 nov. 2026 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

Largas filas de vehículos se registraron en distintas bencineras del país tras anunciarse la sexta alza consecutiva de combustibles, anunciada por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) este miércoles.

El incremento contempla $38,7 por litro para las gasolinas de 93 y 97 octanos, mientras que el diésel subirá $41,9. La variación comenzará a regir desde el jueves 12 de noviembre.

La situación fue reportada por el periodista Gustavo Huerta en Meganoticias Prime, desde una estación de servicio en la comuna de Quinta Normal.

Cabe destacar que el Gobierno anunció la noche del miércoles el congelamiento de los precios de los combustibles hasta febrero de 2027, y que desde la próxima semana revertirá el alza prevista para este jueves.

Esta nueva alza y las medidas del Ejecutivo se producen en medio del segundo día de paro nacional de camioneros y otros grupos de transportistas.

"No alcanza para nada"

Uno de los conductores entrevistados manifestó su preocupación por los precios, luego de cargar el estanque con $30 mil para apenas 19 litros. "No alcanza para nada. Está muy complicado, todo muy caro", expresó.

Con los nuevos valores, el promedio nacional de la gasolina de 93 octanos alcanzará los $1.619, mientras que en la Región Metropolitana llegará a $1.579. En el caso del diésel, el promedio nacional será de $1.681.

Otro automovilista contó que debe cargar combustible cada tres días y que llenar completamente el estanque le cuesta cerca de $120.000. "Está complicado", reconoció, agregando que "el gasto sube y no queda nada en el bolsillo".

La preocupación también fue manifestada por un taxista, quien calificó la situación como "insostenible". Según relató, anteriormente gastaba entre $35.000 y $40.000 para llenar el estanque, pero actualmente una carga parcial ya supera los $60.000.

Además, durante el reporte se informó que una estación de servicio en Temuco debió cerrar por falta de combustible, mientras algunos conductores expresaron su preocupación ante un posible desabastecimiento.

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